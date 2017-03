Chống oan, sai: Phải có luật sư từ đầu!

Tình hình oan, sai rất đáng lo ngại! Nếu căn cứ vào kết quả giám sát của UBTVQH thì chỉ có 71 trường hợp bị oan trong ba năm, chiếm tỉ lệ 0,02%. Nếu tỉ lệ này phản ảnh đúng thực trạng làm oan người vô tội thì đây là một tín hiệu đáng mừng vì so với các năm trước, án oan đã giảm rất nhiều. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây mới chỉ là số liệu mà các cơ quan tố tụng báo cáo và kết quả giám sát của các đoàn giám sát, còn thực trạng oan sai có đúng như vậy không thì dư luận chưa yên tâm. Bởi thực tế có nhiều trường hợp có dấu hiệu oan rõ ràng nhưng các cơ quan tố tụng vẫn không thừa nhận. Tuy mới giám sát một số địa phương nhưng nhìn chung không có địa phương nào mà không có án oan. Nếu QH và các đoàn giám sát “tổng công kích” cả 63 tỉnh, thành thì số người bị oan chắc không dừng lại ở đó. Điều này cho thấy tình hình oan, sai là rất đáng lo ngại. Kết quả giám sát cho thấy chất lượng điều tra của cơ quan điều tra có nhiều vấn đề phải chấn chỉnh, không chỉ do trình độ mà đó còn là tinh thần trách nhiệm đối với quyền công dân, quyền con người. Ai cũng biết hậu quả của việc bắt giam, truy tố, xét xử oan một con người không chỉ gây đau thương cho một cá nhân, một gia đình mà nó còn là niềm tin vào công lý của toàn xã hội đối với chế độ. Đi tìm nguyên nhân dẫn đến việc làm oan một con người thì có nhiều, trong đó có cả nguyên nhân khách quan nhưng dư luận cho rằng hình như những người tiến hành tố tụng “bảo thủ, không biết hổ thẹn trước việc làm của mình, chỉ vì bệnh thành tích, sợ trách nhiệm”. Để hạn chế án oan, tôi nghĩ một trong những biện pháp cơ bản là phải đổi mới hoạt động tố tụng của các cơ quan tố tụng cả về tổ chức và con người; xây dựng một đội ngũ cán bộ trong các cơ quan tố tụng “vừa hồng vừa chuyên”, dũng cảm, chống bệnh thành tích, dám chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Cạnh đó, cũng cần xây dựng đội ngũ luật sư có trình độ, có tâm, có đức, dám đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Các nhà làm luật cần nghiên cứu sửa BLTTHS theo hướng quy định “quyền im lặng” của bị can, bị cáo là nguyên tắc tố tụng hình sự; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong mọi giai đoạn tố tụng; thực hiện bằng được nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa… Đặc biệt, khi đã làm oan một người thì kịp thời chủ động tổ chức xin lỗi, bồi thường thiệt hại... Luật sư ĐINH VĂN QUẾ, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao