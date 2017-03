Chồng tẩm xăng đốt chết vợ

Xác của chị H Tiêu H Wing đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự Xác của chị H Tiêu H Wing đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự

Được biết, người chồng đổ xăng lên người vợ đốt tên là Lê Văn Tiến (sinh năm 1970) và người vợ bị chết cháy tên là H Tiêu Hwing (sinh năm 1968) đều trú tại Buôn Earông B xã krông na - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đăk Lăk.



Hiện trường nơi xảy ra người chồng đổ xăng đốt vợ đến chết Hiện trường nơi xảy ra người chồng đổ xăng đốt vợ đến chết

Theo một số người dân sống gần nhà cho biết, H Tiêu H Wing đã có một đời chồng được 04 người con gồm 02 trai, 02 gái. Sau đó Lê Văn Tiến đến chung sống với H Tiêu H Wing đến nay được 10 năm và chưa có con chung.

Trong quá trình sinh sống, Lê Văn Tiến suốt ngày rượu chè say xỉn, mỗi lần uống rượu về là vợ chồng lại cãi chửi nhau. Đến tối ngày 13/01/2013, sau khi Lê Văn Tiến uống rượu về thì 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn nên Lê Văn Tiến đã lấy can xăng đổ lên người vợ và đốt.

Người dân xung quanh phát hiện ra đã đưa H Tiêu H Wing đi bệnh viện cấp cứu nhưng do quá nặng nên chị H Tiêu H Wing đã chết lúc 22h cùng ngày. Sau khi sự việc sảy ra công an huyện Buôn Đôn kết hợp cùng công an xã Krông na đã bắt ngay người chồng vũ phu, tàn ác Lê Văn Tiến và đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc để điều tra làm rõ nguyên nhân gây nên cái chết đau lòng trên.

