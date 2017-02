Chống tham nhũng: Từ ngữ hay đã nói hết, phải hành động

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Võ Văn Quận cho biết trong năm 2016, qua hoạt động thanh tra, toàn ngành Thanh tra TP đã phát hiện 35 vụ với 48 người có dấu hiệu tham nhũng; đã chuyển cơ quan điều tra tám vụ với 16 người. Về kết quả điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng, ông Quận cho biết trong công tác điều tra đã thụ lý 22 vụ án tham nhũng với 130 bị can, đã giải quyết 15 vụ với 118 bị can (còn bảy vụ với 12 bị can). Trong công tác truy tố án tham nhũng, đã thụ lý kiểm sát 22 vụ với 212 bị can và đã giải quyết hết, không còn án tồn đọng. Trong công tác xét xử án tham nhũng, đã thụ lý 19 vụ với 174 bị cáo và đã giải quyết được 15 vụ với 162 bị cáo.