Chống trả lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ, băng côn đồ lãnh án

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngoài thiệt hại lớn tài sản của doanh nghiệp và Nhà nước, các đối tượng còn gây thương tích 11 cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ, làm mất ANTT địa phương.



Theo cáo trạng, trong 2 đêm 22 và 23/1/2013, các đối tượng Hoàng Thị Minh Lợi (62 tuổi), Võ Văn Trung (35 tuổi), Nguyễn Hữu Đảm (19 tuổi), Võ Duy Phú (38 tuổi) và Võ Duy Niềm (49 tuổi), đều ở xã Bình Châu cùng một số đối tượng khác kéo đến văn phòng của Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quảng Ngãi tại thôn Châu Me, xã Bình Châu, kích động đông người tập trung đến gây náo loạn, làm ách tắc giao thông hàng tiếng đồng hồ, gây ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp và TTATXH. Một số đối tượng đã cướp và đập phá tài sản của Công ty này.



Khi lực lượng Công an đến hiện trường làm nhiệm vụ thì nhiều người đã dùng đá, hung khí tấn công khiến 11 cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương (trong đó, một đồng chí Công an bị thương tật 41%); đồng thời làm hư hỏng ôtô của lực lượng Công an.



Tổng giá trị tài sản bị các đối tượng làm hư hỏng và cướp trị giá trên 700 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Trung 30 tháng tù giam, Hoàng Thị Minh Lợi, Võ Duy Phú và Võ Duy Niềm, mỗi bị cáo 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng bị cáo Nguyễn Hữu Đảm bị HĐXX tuyên phạt 36 tháng tù với 2 tội “Gây rối trật tự” và “Chống người thi hành công vụ”





Theo Thành Sự (CAND)