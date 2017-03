Chủ bãi giữ xe trái phép thua kiện công an phường

Trước đó tại tòa, ông Nghiệp trình bày: Năm 2010, chi hội cựu chiến binh tận dụng bãi đất trống trước cổng ĐH Văn Hiến làm bãi giữ xe và giao khoán cho vợ chồng ông làm. Ngày 7-9-2011, nhà ông đang giữ xe thì CSKV khu phố 1 đã cùng dân quân phường xuống nhổ, bẻ cây và cuộn dây của bãi giữ xe mà không hề thông báo, không lập biên bản, cũng không có người của UBND phường Thạnh Xuân đi cùng.

Ông Nghiệp khiếu nại thì bị trưởng Công an phường Thạnh Xuân bác đơn. Theo quyết định giải quyết khiếu nại, trước đó UBND phường đã lập biên bản xử lý bãi giữ xe trái phép, đề nghị trả lại hiện trạng ban đầu nhưng vợ chồng ông Nghiệp không chấp hành. Vì vậy ngày 7-9-2011, UBND phường đã cưỡng chế bãi giữ xe. Tại buổi cưỡng chế, công an phường - trong đó có CSKV chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự.

Tuy nhiên theo ông Nghiệp, UBND phường Thạnh Xuân không yêu cầu công an phường hỗ trợ tại khu vực vào ngày đó. CSKV đã tự ý cưỡng chế, tháo dỡ bãi giữ xe... Từ đó ông yêu cầu tòa hủy quyết định giải quyết khiếu nại của trưởng công an phường và buộc CSKV phải xin lỗi ông công khai trước cuộc họp tổ dân phố.

Ngược lại, trưởng Công an phường Thạnh Xuân khẳng định phía công an phường chỉ hỗ trợ an ninh cho UBND phường. Công an không làm sai gì cả.

Theo tòa, vào ngày xảy ra sự việc, UBND phường Thạnh Xuân có tổ chức tháo dỡ bãi xe trái phép. Nhiệm vụ của công an phường là giúp hỗ trợ an ninh. Việc CSKV tham gia ngày hôm đó là đúng pháp luật.

