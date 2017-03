Chủ cây xăng nhiễm nước rút đơn đòi bồi thường

Khu vực được xác định xảy ra sự cố khiến nước mưa tràn vào bồn chứa xăng.

Ngày 21-4, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết Công ty TNHH Đoan Việt – chủ trạm xăng bị nhiễm nước ở đường Lũy Bán Bích ( quận Tân Phú) vừa có công văn gửi cho các đơn vị liên quan với nội dung như trên.

Theo Công ty Đoan Việt, sự cố xăng nhiễm nước là rủi ro ngoài ý muốn, công ty đã hoàn tất việc bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại. Sự cố cũng đã được khắc phục nhanh chóng và công ty đã hoạt động trở lại bình thường.

Trước đó, chiều 13-4, nhiều người đổ xăng tại trạm xăng Dương Đông Petro (quận Tân Phú) chỉ chạy được một đoạn ngắn thì xe chết máy.

Khi biết nguyên nhân là do xăng bị nhiễm nước, một số người cho rằng cây xăng này gian lận nên nổi nóng, định hành hung nhân viên đổ xăng. Người quản lý trạm xăng phải gọi điện nhờ công an địa phương đến can thiệp.

Qua kiểm tra, Công ty Đoan Việt xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố là do đường Lũy Bán Bích khi nâng cấp đã bịt mất lối thoát nước từ hố ga trạm xăng ra hệ thống cống chung nên nước mưa tràn vào hầm chứa xăng. Tuy nhiên, Công ty Đoan Việt vẫn bồi thường thiệt hại cho hơn 40 khách hàng đổ xăng.

Đến ngày 14-4, Công ty Đoan Việt có công văn gửi Sở GTVT TP và các đợn vị liên quan yêu cầu khắc phục sự số trên. Đồng thời công ty cũng đề nghị Sở GTVT TP chỉ đạo đơn vị thi công bồi thường thiệt hại từ vụ việc này.