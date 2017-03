Chủ đầu tư đã đồng ý bồi thường thiệt hại

Sáng 1-11-2010, phần đập chính của hồ chứa bị nước xé toạc một vệt dài 32 m, cao 17 m. Hơn 2,3 triệu m3 nước trong hồ ùn ùn cuốn qua thôn Rã Giữa (Phước Trung, Bác Ái) và thôn Nha Húi, Mỹ Hiệp (Mỹ Sơn, Ninh Sơn). 35 hộ dân chỉ kịp chạy thoát thân. Báo cáo sơ bộ của UBND xã Phước Trung, nước hồ cuốn mất 6,5 ha đất sản xuất của người dân thôn Rã Giữa với chiều sâu hơn 1,5 m làm trơ sỏi đá không còn tiếp tục sản xuất.

Hồ là đập tràn tự do có dung tích trên 2,3 triệu m3, khởi công từ năm 2007 do Ban Quản lý (BQL) Dự án ODA ngành nông nghiệp (thuộc Sở NN&PTNN tỉnh Ninh Thuận) làm chủ đầu tư. Phần đập chính do Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Ninh Thuận thi công với kinh phí 31 tỉ đồng.

Sau sự cố vỡ hồ, người dân bị mất đất sản xuất, mất gia súc, gia cầm, hoa màu đã nhiều yêu cầu bồi thường nhưng chưa cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm bồi thường. Hai huyện Bác Ái, Ninh Sơn cùng chủ đầu tư, đơn vị thi công đổ trách nhiệm lẫn nhau vì ngoài chuyện bồi thường còn liên quan đến trách nhiệm đắp lại phần thân đập bị vỡ.

Chiều 26-10, người dân đến trụ sở xã Phước Trung yêu cầu bồi thường thiệt hại vì họ không biết khiếu nại ở đâu. Sáng 27-10, ông Nguyễn Hải, Trưởng BQL Dự án ODA ngành nông nghiệp, đơn vị chủ đầu tư công trình cho biết: BQL đã chi hơn 10 tỉ đồng để khắc phục hồ. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các hộ dân là của chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc bồi thường này có chậm vì hai huyện Bác Ái, Ninh Sơn không chịu lập danh sách hộ dân cũng như chưa thống kê phần diện tích, hoa màu bị thiệt hại để chủ đầu tư lập tổng mức dự toán để bồi thường.

Ông Mai Đức Hưng, cán bộ địa chính xã Phước Trung, cho biết: Xã vừa bắt đầu thống kê, xác định thiệt hại cho người dân.

