Chữ hiếu không tròn, con thơ tủi phận

Trần Quốc Lượm và Thiệp sống chung như vợ chồng và có một con trai. Đầu tháng 11-2009, do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn nên Lượm đem con về nhà mẹ đẻ. Ngày 9-11-2009, Lượm về tìm vợ thì nhìn thấy cảnh vợ ngoại tình. Chiều hôm đó, Lượm đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Lượm 18 năm tù về tội giết người. HĐXX nhận định Lượm và Thiệp sống chung, có con nhưng không phải là hôn nhân hợp pháp. Do vậy việc nạn nhân có yêu thương ai ngoài Lượm cũng là chuyện riêng tư của nạn nhân. Lượm vì ghen mà giết nạn nhân đã thể hiện bản tính côn đồ nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, Lượm có nhiều tình tiết giảm nhẹ do vậy tòa đã tuyên mức án như trên. Mới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đồng ý với nhận định của cấp sơ thẩm nên đã tuyên y án sơ thẩm.