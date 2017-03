Chữ ký cao hơn con dấu

PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia: Nên thực hiện đồng bộ sau khi luật DN ra đời

Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2013 cả nước có trên 621.000 doanh nghiệp (DN) đã đăng ký thành lập, tức là tăng gấp ba lần so với năm 2005. Mỗi năm có trên 53.000 DN được đăng ký thành lập. Tuy nhiên, trong số 621.000 DN thì chỉ có 356.000 DN đang hoạt động, tức là 57%, còn trên 264.800 DN đang ra sao, như thế nào, một số ngừng hoạt động, đang chờ giải thể, đang chờ phá sản, đang chờ cơ hội hoặc đang hoạt động, Nhà nước không quản lý được. Trong khi đó lúc này nếu áp dụng không sử dụng con dấu thì hậu quả nghiêm trọng. Ngược lại, nếu áp dụng thí điểm ở một số DN thì cũng không nên. Bởi có DN dùng con dấu, DN kia lại không dùng thì biết thế nào là thật, giả. Bởi vậy đã áp dụng là phải thực hiện đồng bộ. Vấn đề bỏ con dấu là đúng, là phù hợp với xu thế chung nhưng lúc nào, thời điểm nào thì cần cân nhắc. Tuy nhiên, tốt nhất nên chờ khi luật DN ra đời và có hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra cần có những khâu, những điều khoản quy định khâu hậu kiểm. Hậu kiểm không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xử lý vi phạm, kiểm soát tuân thủ pháp luật của các DN mà còn phân tích, đánh giá để điều chỉnh chính sách, điều chỉnh luật pháp và có chính sách hỗ trợ DN kịp thời. Ngoài ra chúng ta cũng đang bàn rất nhiều về dự thảo Luật căn cước công dân làm sao cập nhật được toàn bộ thông tin cá nhân của các loại giấy tờ vào thẻ sẽ góp phần giúp việc cởi bỏ con dấu cho DN khi dùng chữ ký. Chuyên gia kinh tế HUỲNH TRUNG MINH: Hợp xu thế nhưng chưa phải lúc này

Hiện nay 170 nước trên thế giới không bắt buộc doanh nghiệp (DN) sử dụng con dấu trong giao dịch, xác nhận giấy tờ. Chỉ còn bảy nước, trong đó có Việt Nam vẫn bắt buộc phải có con dấu. Mới đây một khảo sát nhanh của VCCI cho biết có tới 52% DN đồng ý bỏ con dấu. Việc bỏ sử dụng con dấu cho DN là hoàn toàn hợp với xu thế hiện đại và tiết kiệm được các chi phí để tránh các thủ tục hành chính rườm rà. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay nếu đồng bộ “cởi trói” con dấu cho DN thì chưa thể được. Bởi vì đến nay chúng ta chưa có cơ sở hạ tầng để quản lý dữ liệu nhân thân của DN cũng như thông tin cá nhân một cách đồng bộ và chặt chẽ. Thế nên mới có tình trạng hàng chục ngàn DN biến mất không hiểu nguyên nhân vì sao. Nên việc ngay lập tức bỏ con dấu sử dụng trong DN sẽ rủi ro về mặt pháp lý. Nhất là tới giờ đã xảy ra trường hợp có tới hàng chục ngàn DN biến mất mà chúng ta không biết thì sẽ thế nào nếu không sử dụng con dấu. Đấy là chưa kể DN cũng được chia ra làm nhiều loại: DN nhà nước, DN tư nhân, công ty một thành viên… Và bản thân nhiều DN họ có thể thuê người điều hành… Với trường hợp không dùng con dấu mà dùng chữ ký thì việc đổi người điều hành thì chữ ký đó không còn giá trị. Còn khi dùng con dấu, người điều hành không còn làm nữa thì pháp nhân DN đó vẫn phải chịu trách nhiệm. Ở nước ngoài chỉ cần có chữ ký trên logo công ty là cơ sở pháp lý. Với cá nhân thì có số an sinh xã hội. Khi DN làm ăn phá sản thì có mã số kinh doanh, cá nhân làm sai phạm thì có chỉ số an sinh xã hội để kiểm tra. Dù anh đi từ vùng này sang vùng khác thì số an sinh xã hội ấy sẽ thể hiện tất cả việc anh làm một cách hệ thống. Số an sinh này gắn chặt suốt đời anh. Vậy nên khi một DN thành lập, đi kèm theo họ sẽ đăng ký mẫu chữ ký của người điều hành hoặc quản lý đó lên mạng mà ai cũng có thể biết chữ ký đó đại diện cho DN đó. Thời gian điều hành đó ông phải chịu tránh nhiệm về chữ ký của mình trong hoạt động kinh doanh. DN, cá nhân được định danh một cách rõ ràng trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Do đó việc xác định trách nhiệm sau này cả hai được quản lý rõ ràng bởi luật pháp chặt chẽ. Vấn đề ở đây còn nằm ở khía cạnh môi trường kinh doanh và văn hóa cũng như luật pháp và ý thức luật pháp… Chẳng hạn, chúng ta thử đặt câu hỏi tại sao ở nước ngoài nghiệp vụ công chứng lại đơn giản thế. Bất kỳ ai chỉ cần học khóa ngắn hạn là có thể mở văn phòng công chứng và văn phòng công chứng thường là một cái quầy nhỏ. Đó là do nhận thức của người dân về luật pháp cao, hệ thống pháp luật đủ mạnh, hệ thống công nghệ đồng bộ…