Chủ lò gạch cho san phẳng vùng "thần đất hiển linh nổi lên"

Trước đó, từ ngày 19/4, một số người dân đi ruộng phát hiện một dãy đất ruộng cạnh đống đất làm gạch của gia đình ông Quách Văn Lũy (chủ lò gạch Út Tịch ở ấp Phú Giao) nhô cao hơn bình thường nên một số người đã đồn thổi rằng “thần đất hiển linh nổi lên.”



Dư luận lan truyền nhanh chóng, một số trang báo mạng cũng đưa tin khiến nhiều người hiếu kỳ từ các nơi xa đổ về xem hiện tượng lạ này.



Ngày 21/4, cơ quan chức năng đã có đoàn về kiểm tra thực hư, giải thích hiện tượng này.



Ông Triệu Công Danh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết kết quả kiểm tra xác minh ban đầu cho thấy đây chỉ là hiện tượng bình thường của tự nhiên. Nguyên nhân đất nổi lên là mặt đất bị mềm nên khi chủ lò gạch dự trữ đất ở gần đó lên cao và nặng, tạo ra áp suất đẩy qua phần mặt ruộng bên cạnh khiến đất phần đó bị nhô lên. Tùy theo lượng đất nặng hay nhẹ mà nơi đó bị ảnh hưởng nhô cao hay thấp.



Ông Quách Văn Lũy cũng cho biết trước đây, ở phía sau nhà ông có một cái ao nuôi cá rộng hơn 4.000m2. Do cần dự trữ đất làm gạch, ông đã cho san lấp ao làm bãi trữ đất để phục vụ mở rộng dây chuyền sản xuất gạch của cơ sở. Cách đây không lâu, ông cho đổ gần 1.000 xe đất nguyên liệu dự trữ trên diện tích 2.000m2, đống đất cao tới 7-8 mét nên đã có áp lực rất lớn, tạo cho những vùng đất mềm xung quanh phải nhô lên.



Do lượng người hiếu kỳ đến quá đông và tạo nên những câu chuyện ly kỳ không hay, ông Lũy đã cho 3 xe cuốc đến hiện trường để san bằng vùng mặt đất nhô lên, dẹp tính tò mò, mê tín của mọi người.



Tuy nhiên, lợi dụng hiện tượng này, một số người đã rỉ tai nhau tung tin đồn nhảm, trong đó có không ít người trục lợi từ việc chạy xe chở người hiếu kỳ ra vào ruộng xem “đất nổi” hoặc bán nước uống, bán hoa quả, nhang cúng và cả vé số. Có người tới thắp nhang, khấn vái hoặc lấy đất mang về mong chữa được bệnh tật...



Cũng theo ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quới, để đảm bảo trật tự trị an tại địa bàn, xã đã tăng cường lực lượng bảo vệ gồm cán bộ công an, đoàn thanh niên, lực lượng dân quân địa phương đến hiện trường tuyên truyền, phát loa động viên người dân không nên mê tín dị đoan theo lời đồn nhảm và giải thích cho người dân hiểu rõ nguyên nhân của sự việc này.



Do đó, đến chiều 22/4, lượng người hiếu kỳ đã giảm hẳn, chỉ còn mấy người ở xa trót tới nên vào thăm một lúc rồi về.

