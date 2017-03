Chủ nhà đòi anh thợ xây bồi thường 50 triệu đồng

Theo hợp đồng, anh T. có trách nhiệm xây dựng cho bà C. một căn nhà cấp bốn có chiều ngang 7 m, chiều dài 16 m và có hành lang chữ L; vật tư xây dựng do bà C. tự mua, tiền công thợ là 22 triệu đồng, thời gian hoàn thành là hai tháng.

Sau đó, anh T. đã bàn giao căn nhà cho bà C. theo đúng như hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, sử dụng được khoảng hai tháng, đến mùa mưa thì bà C. phát hiện tường bị nứt nhiều nơi, nền nhà bị lún sụp, mái nhà bị dột nên bà yêu cầu anh T. sửa chữa. Dù đã sửa bốn lần nhưng tình trạng trên vẫn chưa thể khắc phục hết nên bà C. đã đòi anh T. phải bồi thường 50 triệu đồng để bà thuê thợ khác sửa nhà.

Sau khi bị truy đòi, anh T. cho rằng anh đã làm đúng hợp đồng mà hai bên ký kết. Việc nghiệm thu cũng đã thực hiện và khi ấy bà C. không có ý kiến gì. Anh cũng không có trách nhiệm bảo hành nên bà C. kiện đòi bồi thường là không đúng, anh không chấp nhận.

Hai bên thương lượng không xong. Ấp, xã hòa giải không thành. Bà C. tiếp tục đệ đơn đến TAND huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long).

Trong quá trình xét xử, TAND cấp sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của bà C. buộc anh T. phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại căn nhà là 25 triệu đồng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo. Bà C. yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết buộc anh T. bồi thường thiệt hại căn nhà là 50 triệu đồng vì căn nhà bị thiệt hại là do lỗi kỹ thuật của anh T. Còn anh thợ xây yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo hướng anh không phải bồi thường vì anh đã thực hiện theo đúng hợp đồng thỏa thuận lúc ban đầu.

Mới đây, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử phúc thẩm, nhận định: Anh T. xây dựng hoàn thành căn nhà đúng thời gian như thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi bà C. nhận nhà, đưa vào sử dụng thì căn nhà bị nghiêng, nứt tường, mái nhà dột nước. Anh T. đến sửa chữa nhà nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục được. Lỗi trong việc xây dựng nhà dẫn đến hư hại là do cả hai bên. Bởi lẽ anh T. không có giấy phép hành nghề, khi xây dựng không có thiết kế. Còn bà C. khi xây dựng nhà cũng không có xin phép, cũng như không có văn bản thiết kế xây dựng. Do đó, hai bên đều có lỗi ngang nhau nên mỗi bên phải chịu 50% thiệt hại. Theo biên bản định giá thì thiệt hại là 50 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên đều thống nhất theo số liệu này. Việc tòa án cấp sơ thẩm xử mỗi bên phải chịu 1/2 mức thiệt hại là có cơ sở. Tuy nhiên, vật liệu sau khi sửa chữa thu hồi được giao lại cho bà C. được quyền sử dụng mà không khấu trừ vào thiệt hại là không đảm bảo quyền lợi cho anh T.

Tại phiên tòa, anh T. và bà C. đều thừa nhận vật tư, vật liệu thu hồi sau khi sửa chữa trị giá 10 triệu đồng. Vật liệu, vật tư này giao cho bà C. sử dụng nên anh T. chỉ còn bồi thường cho bà C. 20 triệu đồng.

