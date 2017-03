Chủ nhà hàng để nhân viên thoát y được giảm án

Ngày 9-7, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 9 tháng tù xuống còn 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Văn Hơn (SN 1982, quê Bạc Liêu) về tội kinh doanh trái phép.



Theo án sơ thẩm, tối ngày 2-8-2011, Công an quận Tân Bình-TPHCM đã bất ngờ kiểm tra phòng karaoke số 11 tại nhà hàng do Hơn làm chủ ở số 204 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình. Tại đây, công an đã bắt quả tang 4 tiếp viên nữ đang nhảy múa thoát y trước mặt 4 khách nam.



Tại CQĐT, Hơn khai đã thuê mặt bằng kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Tuy kinh doanh nhà hàng nhưng Hơn thiết kế thêm 5 phòng ăn uống có dịch vụ karaoke phục vụ khách VIP.



Được biết, mặc dù bị UBND quận Tân Bình nhiều lần phạt hành chính vì hành vi kinh doanh trái phép nhưng vì hám lợi nên Hơn vẫn phớt lờ các cơ quan công quyền.



Theo Ph. Dũng (NLĐO)