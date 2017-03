Chủ nợ thành... cướp!

Tháng 8-2008, bà Võ Thị Sâm (trú xã Ea Nam, H. Ea H’leo, Đắc Lắc) có bán 2 ô-tô hạt điều hơn 30 tấn, trị giá 638 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thu Hương (trú tại 317/95-Phan Đình Giót, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Lúc này, bà Hương không có tiền mặt để thanh toán nên hứa chuyển khoản. Tuy vậy, thời gian ngắn sau, bà Hương vỡ nợ, không có tiền trả, vợ chồng Võ Thị Sâm và Trần Văn Hương đã gọi điện thoại và đến gặp nhiều lần nhưng bà Hương chỉ hứa hẹn rồi tránh mặt với mục đích... xù nợ.

Thời gian sau, bà Hương chuyển sang làm nghề môi giới mua bán nông sản giữa các đại lý. Ngày 15-3, bà Hương dẫn bà Tạ Thị Vương - Giám đốc Cty TNHH thương mại, dịch vụ Vũ Hằng (trụ sở tại P. 14, Q. 11, TPHCM) đến đại lý thu mua nông sản Chiến Hải ở xã Ea Nam, H. Ea H’leo để xem và mua hạt điều.

Hai bên thỏa thuận giao hàng và tiền tại cây xăng Chín Phước, thuộc tổ dân phố 4, TT Ea Đrăng, H. Ea H’leo. Qua “trinh sát”, biết bà Hương có mặt ở địa phương và có thể đưa theo nhiều tiền nên vợ chồng Võ Thị Sâm - Trần Văn Hương chuẩn bị hung khí để đi... đòi nợ. Khoảng 18 giờ cùng ngày, vợ chồng Sâm - Hương cùng một đối tượng là Quách Quang kéo đến cây xăng Chín Phước “mật phục” để hành sự.

Khi thấy “mục tiêu” xuất hiện, các đối tượng xông vào đánh đấm rồi dùng dao, roi điện khống chế anh Trần Ngọc Tân (nhân viên của Cty TNHH thương mại, dịch vụ Vũ Hằng) lấy đi 598 triệu đồng để trừ cho khoản nợ trước kia của bà Hương là 638 triệu đồng.

Theo truy tố của VKSND thì bản chất và mục đích của các bị can là xiết nợ, nhưng do dùng vũ lực ngay tức khắc, nên đã cấu thành tội “Cướp tài sản”. Do đó, mới đây, TAND tỉnh Đắc Lắc mở phiên xét xử đối với 3 đối tượng trên và tuyên phạt Võ Thị Sâm, Trần Văn Hương cùng 7 năm tù, Quách Quang 12 năm tù.

Mức hình phạt mà HĐXX tuyên là phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo, nhưng cũng là bài học cho nhiều người, đừng vì thiếu hiểu biết pháp luật mà tự đưa mình vào vòng lao lý.

Theo Hoàng Táo (Công an Đà Nẵng)