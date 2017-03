Chủ quyền trên biển sẽ còn bị thách thức

Báo cáo tại hội nghị này, ông Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh, cho hay ủy ban hiện có 36 thành viên được bầu tại kỳ họp thứ nhất, trong nhiệm kỳ có 16 thành viên thay đổi vị trí nhiệm vụ, 18 đồng chí được thăng quân hàm. Riêng Thường trực Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội gồm chủ nhiệm, ba phó chủ nhiệm, ba ủy viên thường trực, trong đó có 6/7 người là sĩ quan biệt phái.

Ông Trường cho hay ủy ban có chức năng nhiệm vụ là chủ trì thẩm tra, giám sát các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các dự án luật, pháp lệnh khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao...

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Quốc phòng an ninh đã chủ trì thẩm tra 11 dự án luật, hai dự thảo nghị quyết và năm dự án pháp lệnh; tham gia phối hợp thẩm tra 79 dự án luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác chủ trì thẩm tra theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ PHI



Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh, cũng nhận xét rằng Quốc hội khóa XIII là một nhiệm kỳ sôi động, sáng tạo, để lại dấu ấn tốt đẹp cho cử tri. Đặc biệt là Quốc hội đã ban hành Hiến pháp 2013 và hơn 100 bộ luật.



Tuy nhiên, “đây cũng là nhiệm kỳ diễn ra trong tình hình diễn biến phức tạp về chủ quyền... Việc Trung Quốc đặt giàn khoan và có những hành động leo thang trong thời gian qua tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn những thách thức về quyền chủ quyền của chúng ta. Thời gian tới, chủ quyền quốc gia trên biển sẽ còn đứng trước những khó khăn, phức tạp khó lường, như Chủ tịch Quốc hội nói là nguy hiểm và khó lường” - ông Khoa nói.