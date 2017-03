Chủ tịch An Giang nghe báo cáo vụ ông bị chê trên Facebook

Nội dung là xem quy trình xử lý, kỷ luật ba cán bộ này đúng chưa. Sau đó UBND tỉnh sẽ tổ chức họp báo về vụ việc này”.

Ông Vương Bình Thạnh cũng bày tỏ ông lấy làm tiếc khi vụ việc liên quan đến ông nhưng khi xử phạt, kỷ luật, các cơ quan lại không thông báo hay trao đổi gì với ông.

Trước đó, bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, kiểm tra lại vụ việc trên tinh thần cầu thị, khách quan và lắng nghe dư luận, qua đó nếu thấy xử lý chưa thuyết phục sẽ yêu cầu xem xét lại.

Như tin đã đưa, cô giáo Lê Thị Thùy Trang (Trường THPT Long Xuyên, An Giang) đọc báo thấy nội dung: “Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm chủ tịch UBND tỉnh An Giang”. Cô Trang đăng lại nội dung này lên Facebook của mình và bình luận: “Ông chủ tịch này cái mặt kênh kiệu, xa lánh dân nhất trong các thời chủ tịch An Giang”. Nhiều người vào “like”, comment, trong đó có ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên Điện lực An Giang). Bà Phan Thị Kim Nga (Phó Văn phòng Sở Công Thương, vợ ông Phúc) sử dụng Facebook của chồng để “câu like”. Sau đó cả ba người bị kỷ luật, cô Trang và ông Phúc bị phạt mỗi người 5 triệu đồng.