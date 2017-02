Chủ tịch Bắc Ninh: Đã xử lý ổn vụ ẩu đả tại Samsung

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 13h cùng ngày, giữa một số công nhân làm việc tại Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam ở khu công nghiệp Yên Phong Viglacera (Yên Phong, Bắc Ninh) và bảo vệ. Ngay sau đó, hàng trăm công nhân đã tập trung ở khuôn viên nhà máy.



Hiện trường vụ ẩu đả. Ảnh: FB

Vụ ẩu đả khiến một công nhân người Việt bị thương. Lực lượng chức năng đã đưa anh này đi bệnh viện.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho hay đến giờ làm việc, nhiều người xếp hàng đứng ở cổng chờ bảo vệ kiểm tra. Lúc này, một nam công nhân khoảng 40 tuổi bị người phía sau xô ngã, nhóm bảo vệ sau đó kéo nam thanh niên vào phòng và xảy ra ẩu đả.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu công an tỉnh tăng cường lực lượng xuống phối hợp với công an huyện Yên Phong và các lực lượng chức năng để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, đồng thời, báo cáo sự việc.

“Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã giải tán đám đông, các công nhân đã trở lại làm việc. Tôi đang đợi các đơn vị có báo cáo chính thức” – ông Quỳnh thông tin.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo công an huyện Yên Phong xác nhận vụ việc và cho biết cơ bản đã giải quyết xong.