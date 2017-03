Chủ tịch Đà Nẵng: 'Không thể để tội phạm thách thức chính quyền được'

Tại ngày họp cuối cùng của kỳ họp thứ hai HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong ngày 11-8, ông Huỳnh Đức Thơ (chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã lên giải trình một số vấn đề đại biểu (ĐB) quan tâm.

Trong phần giải trình, ông Thơ cho rằng với một đô thị đang phát triển như Đà Nẵng đòi hỏi đặt ra là cần phải đổi mới năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý của TP.

Ông Thơ cho hay lời của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vẫn còn nguyên ý nghĩa. “Cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh từng nói TP muốn phát triển thì chỉ có một cách duy nhất đó là “Hành động, hành động và hành động”. Đúng vậy, có làm như vậy thì mới mong xây dựng được một TP khang trang, bền vững” - ông Thơ nói.





Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giải trình tại kỳ họp. Ảnh: LÊ PHI

Ông Thơ cho rằng bức xúc của Đà Nẵng hiện nay là vấn đề môi trường. Vì vậy thời gian qua TP đã tổng rà soát, có phương án xây mới và nâng cấp một số trạm xử lý nước thải đã lỗi thời, không còn phát huy hết chức năng xử lý ô nhiễm được nữa. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: “Đến tháng 10-2016, tất cả nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn TP phải có phương án xử lý nước thải không gây ô nhiễm môi trường. Nếu xảy ra vi phạm xả thải gây ô nhiễm thì sẽ buộc phải chấm dứt hoạt động”.



Về vấn đề tội phạm, ông Thơ cho rằng đang có dấu hiệu tội phạm băng nhóm, bảo kê, cờ bạc, cá độ, ma túy… lộng hành và có xu hướng gia tăng. Trong đó có nhiều đối tượng xã hội đen đi vào các khu dân cư uy hiếp người dân như chốn không người.



Để trấn áp tội phạm, ông Thơ yêu cầu ông Lê Văn Tam (giám đốc Công an TP Đà Nẵng) khẩn trương lắp đặt hệ thống camera phòng, chống tội phạm phủ sóng toàn TP. Đồng thời kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng chính quyền tự nguyện lắp camera để bảo đảm vấn đề an ninh cho gia đình, khu dân cư. Bởi có nhiều vụ án nghiêm trọng đã được công an khám phá thành công là nhờ truy tìm qua camera.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng khám phá, bắt cho được hung thủ sát hạ tài xế taxi của hãng Tiên Sa. “Phải tìm cho ra hung thủ. Để bắt được tội phạm, tốn bao nhiêu tiền TP cũng chơi. Không thể để tội phạm thách thức chính quyền được” - ông Thơ nhấn mạnh.

Ông Thơ cũng đề nghị lực lượng công an tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm đến chấn chỉnh tình trạng vi phạm luật giao thông. Việc làm nghiêm này để xây dựng một thế hệ người Đà Nẵng chấp hành luật pháp. Ngoài việc xử phạt thì lực lượng công an gửi thông báo về cơ quan nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và gửi về các trường học. Bên cạnh đó, TP sẽ cử cán bộ nghiên cứu cách thu phí đậu xe của TP.HCM để áp dụng cho TP nhằm có nguồn thu để làm đường sá vừa để giảm đậu xe trái phép.



Chủ tịch TP Đà Nẵng cũng cho biết sẽ lấy ý kiến rộng rãi về việc xây dựng thêm hầm hay cầu vượt sông Hàn. Nhưng muốn xây dựng thì cũng phải 5-7 năm nữa mới có. “Tôi đề nghị các địa phương phải quản lý chặt tình trạng xây dựng trái phép. Không thể để diễn ra tình trạng vừa công bố quy hoạch nhà ga mới thì từ 1.000 nhà giờ tăng lên 5.000 nhà được. Cái này phải làm rõ trách nhiệm cán bộ có liên quan” - ông Thơ nói.