Chủ tịch Hà Nội lý giải vì sao chậm 'cắt ngọn' cao ốc 8B Lê Trực

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri cũng nêu ý kiến về việc xử lý trách nhiệm liên quan đến 18 lần vỡ đường ống nước sông Đà ảnh hưởng cuộc sống hàng vạn người dân, việc "miễn" xử lý hình sự đối với ông Phí Thái Bình, nguyên phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Tuân, nguyên tổng giám đốc Vinaconex và một số lãnh đạo khác. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sau khi cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra vụ việc, hiện VKSND Tối cao đã giao VKSND TP khởi tố và tới đây TAND TP sẽ xét xử. "Cử tri hãy chờ đón kết quả phiên tòa, xem chín bị can bị khởi tố và những người liên quan sẽ bị xử lý ra sao" - ông Chung nói. “Nếu không có gì thay đổi, một tháng nữa sẽ khởi công một tuyến đường ống mới hoàn toàn với công nghệ mới từ các nước G7, được lắp song song 2-3 đường ống để đảm bảo an toàn, không bị vỡ. Đường dây nóng của cá nhân tôi và lãnh đạo TP luôn sẵn sàng, chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời thấu đáo các băn khoăn của người dân” - ông Chung cam kết với cử tri.