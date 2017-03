Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chốt thời gian ‘cắt ngọn’ nhà 8B Lê Trực

Tòa nhà 8B Lê Trực.

Cụ thể ông Thảo yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, kiểm tra đánh giá đúng các hành vi vi phạm và mức độ vi phạm của chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực so với giấy phép xây dựng đã cấp và thực hiện nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với quận Ba Đình yêu cầu chủ đầu tư lập phương án và thời gian cụ thể thực hiện việc khắc phục sai phạm, trình UBND TP Hà Nội xem xét. Trong đó yêu cầu phá dỡ phần công trình sai phạm phải đảm bảo các chỉ tiêu về chiều cao, mật độ xây dựng, quy mô diện tích, chức năng sử dụng theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp; đảm bảo an toàn kỹ thuật công trình; đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự trong khu vực.

Công trình sau khi cải tạo phải đáp ứng yêu cầu cảnh quan kiến trúc, phù hợp với các công trình xung quanh và bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn cho các hoạt động trong khu vực.

Liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm xây dựng tại tòa nhà 8B Lê Trực, ông Thảo yêu cầu Thanh tra TP tiếp tục tổ chức thanh tra chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo UBND TP trong tháng này.