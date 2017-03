Chủ tịch mặt trận xã ra tòa vì tội giết người

Với bản chất gian dối, dù đứng trước vành móng ngựa, nhưng các bị cáo Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Trĩu, Đinh Văn Tiên luôn quanh co chối tội, nhiều lúc đổ lỗi cho nhau hòng thoát tội. Đặc biệt là khi đang bị tạm giữ, tam giam để điều tra, các bị cáo Tranh, Trĩu và Tiên đã cố ý dùng tiếng dân tộc Hrê hú gọi nhau, để thông cung, thay đổi lời khai. Trong quá trình điều tra Đinh Văn Tranh không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được đã chứng minh hành vi của Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Trĩu, Đinh Văn Hiền, Đinh Văn Tiên có đủ yếu tố cấu thành tội phạm "giết người", cần phải xử phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.



Theo cáo trạng, tháng 9-2009, Đinh Hà Nên (thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà) có những biểu hiện thường hay uống rượu, ăn nói, đi lại khác thường. Trong thôn nghi kỵ Nên cầm đồ thuốc độc, đem lại những điều không tốt, nên dân làng đã ném đá vào nhà và đuổi Nên ra khỏi làng.



Chiều ngày 24-9-2010 trong lúc đang ngồi uống rượu cần tại nhà Đinh Văn Hiền, Đinh Văn Tranh đã rủ Đinh Văn Hiền, Đinh Văn Trĩu, Đinh Văn Tiên đến nhà Đinh Hà Nên để đánh chết ông Nên, nhằm trừ hại cho dân. Cả bọn đồng ý và cùng đi đến nhà ông Nên.



Khi đến nhà Nên, các đối tượng trên không biết rằng trước đó vào sáng ngày 24-9-2010, Đinh Hà Nên đã bị Đinh Hà Ngoan đánh và dùng viên gạch 6 lỗ đập vào vùng chẩm đầu khiến Nên bị trọng thương, mà cả bọn nghĩ rằng Nên đang sống khỏe mạnh.



Vì vậy khi đến sân nhà ông Nên, Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Hiền, Đinh Văn Trĩu, Đinh Văn Tiên, mỗi tên lấy 1 khúc củi keo dài 60cm, to bằng cổ tay bước vào nhà đánh ông Nên tới tấp khi ông đang nằm trên giường. Trong đó cái đánh vào đầu ông Nên của Tranh khiến ông rớt từ giường xuống nền nhà nằm im.



Thấy đầu ông Nên chảy máu, Tranh nói với đồng bọn là ông Nên chết rồi và cả nhóm bỏ đi. Ngay sau đó nghe lời Tranh, cả bọn bàn cách tạo hiện trường giả bằng việc mua chai thuốc diệt cỏ đổ lên người ông Nên, để mọi người nghĩ rằng ông Nên uống thuốc độc tự tử.



Tuy nhiên những hành vi tàn ác của chúng đã không qua được tai mắt người dân địa phương và cơ quan chức năng. Theo kết luận giám định tử thi, Đinh Hà Nên bị chấn thương sọ não, rạn nứt xương sọ, tụ máu trong màng cứng ở hai bán cầu đại não, dẫn đến chết.



Trong đó vết thương ở vùng chẩm của Đinh Hà Nên do bị Đinh Hà Ngoan dùng gạch đập vào chẩm đầu là thương tích chính, gây nên cái chết của ông Nên.



Có thể nói chỉ vì xuất phát từ việc nghi kỵ ông Đinh Hà Nên là người cầm đồ thuốc độc mà Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Hiền, Đinh Văn Trĩu, Đinh Văn Tiên đã ra tay sát hại ông Nên. Còn đối với ông Đinh Hà Ngoan - Chủ tịch mặt trận xã Sơn Thủy, nhưng vì thiếu gương mẫu trong rèn luyện đạo đức lối sống, nên đã phạm tội.



Lẽ ra khi Đinh Hà Nên đến nhà Ngoan gây gổ đòi đánh nhau, thì Ngoan nên kìm chế bản thân, động viên, giáo dục, thuyết phục Nên không được làm như vậy, để giữ tình làng, nghĩa xóm, hoặc báo cáo chính quyền địa phương để giải quyết. Nhưng ông Ngoan lại đánh nhau với Nên. Đặc biệt là khi Nên đã ngã Ngoan còn dùng gạch đập vào vùng chẩm sau đầu, gây chảy máu rồi bỏ mặc ông Nên.



Theo Bá Sơn (Quảng Ngãi Online, NLĐ)