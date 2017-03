Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Giải quyết kiến nghị để bà con không phải ý kiến nữa

Tại đây, cử tri Đặng Thanh Bình (phường Nguyễn Cư Trinh) cho rằng công trình cải tạo các kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hay kênh Tàu Hũ là thành quả, tín hiệu tốt trong việc xây dựng TP. “Nhưng hiện nay các con kênh này đang bị xâm hại, điển hình là việc câu cá dù có biển cấm ngay bên, thậm chí còn câu cá ban đêm rồi mang nồi ra nấu ăn tại chỗ. Ngoài ra việc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, ăn uống, xả rác xuống dòng kênh trong khi mỗi ngày TP phải bỏ tiền ra để vớt rác. Chúng tôi rất bức xúc vì hình thức chế tài đối với hành vi này còn rất nhẹ nên chưa đủ tính răn đe; làm sao có biện pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này” - cử tri Bình nói.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Trần Tuấn Khải (phường Cầu Kho) thì bức xúc về tình hình cho vay nặng lãi đang phát triển mạnh hiện nay. Ông cho biết: “Trên đường phố, ngõ hẻm hiện nay đâu đâu cũng có dán các thông tin cho vay nặng lãi, vừa mất mỹ quan đô thị mà tiềm ẩn vấn đề trật tự an ninh. Thông thường họ chỉ đi dán giấy quảng cáo từ 10 giờ đêm trở về sáng. Bà con chúng tôi đang rất lo lắng. Tôi cũng hoan nghênh chủ trương tái lập Đội săn bắt cướp của Công an TP, nên rất mong các cấp chính quyền làm sao ngăn chặn được tệ nạn này cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP cho bà con yên tâm”.



Cử tri quận 1 trao đổi với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (bìa phải) sau hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Trước nhiều ý kiến của cử tri, đại biểu Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định đây đều là những ý kiến xác đáng. Ông khẳng định: “Chúng tôi xác định trong những lần tiếp xúc cử tri có những vấn đề liên quan HĐND thì với tư cách là ĐB HĐND TP, chúng tôi sẽ phản ánh đến HĐND TP nhưng có những nội dung thuộc UBND TP, quận, phường thì với tư cách chủ tịch UBND TP tôi sẽ chỉ đạo xử lý ngay,... cố gắng giải quyết kiến nghị, ý kiến của cô bác để lần sau cô bác không phải ý kiến nữa”.



Đối với ý kiến của cử tri Đặng Thanh Bình xung quanh việc giữ gìn các dòng kênh, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ chỉ đạo cho Sở Tài nguyên và Môi trường TP giải quyết. Riêng việc bỏ rác vào thùng, TP cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có nghiên cứu đề án bằng phương án xã hội hóa để bà con muốn vứt rác thì có ngay thùng rác. “Muốn TP xanh, sạch, đẹp thì rác phải được bỏ vào trong thùng nhưng hiện nay các thùng rác công cộng không có đủ cũng là hạn chế. Hay vấn đề nhà vệ sinh công cộng; dù là việc nhỏ nhưng góp phần xây dựng TP chúng ta” - Chủ tịch UBND TP cho biết.