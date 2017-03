Chủ tịch nước: 'Cán bộ tham ô không phải do học ít đâu'

(PLO)- “Các cô bác có nói các vị tham ô do học hành ít. Không phải do học ít, vấn đề ở đây là đạo đức, suy thoái về đạo đức lối sống, nói nôm na là hư hỏng chứ không phải do học đâu”-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ với cử tri quận 1 (TP.HCM) sáng 29-6.