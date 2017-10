Chủ tịch nước: Chuẩn bị tốt cho Tuần lễ cấp cao APEC

Phải đảm bảo Tuần lễ cấp cao APEC 2017 cũng như Năm APEC 2017 tuyệt đối an ninh, an toàn. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc sáng 18-10 với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan về công tác đảm bảo an ninh, an toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017.



Theo VOV, Chủ tịch nước nêu rõ thời gian gần đây, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Điều này nguy cơ tiềm ẩn trực tiếp đe dọa công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần lễ cấp cao.

Từ đó, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện phương án bảo vệ các đoàn cấp cao tiếp xúc, thăm song phương cả ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM và các địa phương liên quan. Đồng thời tổ chức phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan báo cáo kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn của các sự kiện Năm APEC 2017.