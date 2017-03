Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho lực lượng đặc nhiệm

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và trao tặng huân chương Chiến công hạng Nhất cho Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước cho rằng lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; cần làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; hiệp đồng chiến đấu với công an các đơn vị, địa phương trong các chuyên án lớn và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn bạo loạn, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.