Chủ tịch nước: Làm được như Đà Nẵng, có khi Bộ Công an phải thu hẹp lại

Sáng 29-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt của Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, bày tỏ việc Chủ tịch nước về thăm Đà Nẵng là niềm khích lệ động viên to lớn cho TP. "Mong Chủ tịch nước có chỉ đạo để quan tâm cho sự kiện APEC 2017 tới đây tại Đà Nẵng, vì đây là sự kiện quốc gia và sẽ do Chủ tịch nước chủ trì" - ông Anh nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI



Bí thư Anh cũng cho biết năm 2016, TP tập trung cải thiện môi trường đầu tư vì đây là hạn chế mà nhiều năm qua TP chưa khắc phục được. Bên cạnh đó là thu chi ngân sách chặt chẽ, khởi công các dự án trọng điểm, khởi công công trình cầu qua sông Hàn và một loạt công trình của tư nhân lớn phục vụ du lịch.

TP cũng sẽ tiếp tục đấu tranh với nạn quan liêu, chấn chỉnh cán bộ công chức, viên chức và mạnh dạn có sự điều chuyển, luân chuyển cán bộ chủ chốt. "Đà Nẵng cũng sẽ triển khai chương trình TP "bốn A": An toàn giao thông, An sinh xã hội, An bình và An toàn thực phẩm" - ông Anh cho biết.



Ông Nguyễn Xuân Anh phát biểu. Ảnh: LÊ PHI

Ngoài ra, Bí thư Đà Nẵng cũng đề nghị trung uơng và các bộ, ngành sớm ban hành cơ chế đặc thù cho TP và đặc thù cả về vốn khu công nghệ cao; đề nghị nếu trung ương cho phép TP thí điểm chính quyền đô thị thì TP sẽ nhất thể hóa một số vị trí, chức danh, cơ quan nhà nước tương đồng...



Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa Chủ tịch nước. LÊ PHI

“TP Đà Nẵng có bứt phá được hay không thì cần có nghị định riêng cho TP chứ không chỉ tiền bạc. Đà Nẵng đang hưởng cơ chế như các tỉnh là rất khó để bứt phá. Đề nghị Chủ tịch nước có chỉ đạo bộ, ngành nhanh nhanh giúp cho Đà Nẵng ” - ông Trần Thọ - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - cũng đề xuất.

Ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, có nhiều đề xuất liên quan đến huyện đảo Hoàng Sa mà hiện nay Đà Nẵng được giao quản lý. "Chúng tôi đề xuất kéo Hoàng Sa về đất liền, thành lập huyện Hoàng Sa mới trong đó gồm một hai phường trên đất liền ở quận Sơn Trà để chúng ta có Hoàng Sa có dân, đảng, hệ thống chính trị. Chủ tịch Hoàng Sa sẽ do HĐND bầu lên" - ông Tiếng nói.

Ông Trần Thọ cũng cho rằng đề nghị của ông Tiếng là chính đáng và cấp thiết.



Ông Bùi Văn Tiếng đề xuất kéo Hoàng Sa về với đất liền với Chủ tịch nước. LÊ PHI

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết ông ghi nhận ý kiến của ông Bùi Văn Tiếng và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý đề nghị xác đáng này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chia sẻ đây là chuyến thăm đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch nước đối với một địa phương tỉnh, thành. "Đà Nẵng có ý nghĩa, tình cảm đặc biệt đối với tôi cũng như tình cảm của TP dành cho tôi. Tôi rất mừng về sự đổi thay hằng ngày, hằng giờ của TP. Đổi thay rất tích cực, tôi rất mừng. Đúng là Đà Nẵng thay đổi rất nhanh" - ông Trần Đại Quang chia sẻ.

Chủ tịch nước biểu dương Đà Nẵng đã năng động, sáng tạo và đạt được những thành tựu rất quan trọng. Ông cũng khen ngợi TP Đà Nẵng về việc đảm bảo an ninh trật tự rất tốt. "Địa phương nào cũng làm được như Đà Nẵng thì có khi Bộ Công an phải tinh giản biên chế, thu hẹp lại” - Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an nói.

“Các đề xuất của các đồng chí là rất xác đáng, tôi ghi nhận và sẽ phối hợp với các lãnh đạo trung uơng để giải quyết các kiến nghị của đồng chí. Tôi cũng rất ủng hộ có chính sách đặc thù cho TP, có chính sách đặc thù thì Đà Nẵng mới bứt phá đi lên được, nếu không có là rất khó. Thời gian qua, TP thí điểm chính quyền đô thị rồi thì nên cho làm luôn. Khi có chính sách đặc thù, chính quyền đô thị thì chúng ta sẽ giải quyết được các đề xuất về chức danh Chủ tịch và huyện Hoàng Sa mà các đồng chí đề xuất” - Chủ tịch nước nói.