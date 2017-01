Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Công an Hải Phòng

Cùng đi với Chủ tịch nước có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Hồng Hương - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bí thư Thành uỷ Lê Văn Thành và Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa cùng dự tham dự buổi làm việc.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt Đội danh dự Công an thành phố

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác những kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng.

Báo cáo có nhiều nội dung như công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2016; phương hướng năm 2017 và công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Công an thành phố Hải Phòng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu trước cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những thành tích, chiến công Công an thành Hải Phòng đạt được trong năm 2016.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận Công an thành phố Hải Phòng thời gian qua luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố. Công an thành phố Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Công an Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.