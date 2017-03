Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định về đặc xá

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. (Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)



Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN gồm 7 Điều, quy định rõ về thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá; đối tượng đặc xá; điều kiện được đề nghị đặc xá; các trường hợp không đề nghị đặc xá; đặc xá trong trường hợp đặc biệt...



Theo Quyết định số 2231/QĐ-CTN, Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2016 gồm 10 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng.



Các ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ngành: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2016 có nhiệm vụ triển khai Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước; hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện của người được đề nghị đặc xá và trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước.



Hội đồng cũng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện và danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình; xem xét, lập và trình Chủ tịch nước danh sách người đủ điều kiện và danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để Chủ tịch nước quyết định; đồng thời thực hiện nhiệm vụ khác về đặc xá do Chủ tịch nước giao./.

