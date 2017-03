Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không được làm oan người vô tội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh những mong muốn và nhu cầu an ninh của người dân, của đất nước, để làm ăn và phát triển thịnh vượng; đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và cả hy sinh của các chiến sỹ lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ; chia sẻ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, tháo gỡ nhanh chóng.



Chủ tịch nước yêu cầu toàn ngành công an quán triệt và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra năm 2014 và các năm tiếp theo, đặc biệt chú ý thực hiện tốt 3 công tác trọng tâm, đột phá trong kiện toàn bộ máy, nâng cao kết quả các công tác nghiệp vụ của ngành, tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nội bộ, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong toàn lực lượng.



Chủ tịch nước nhấn mạnh phải làm sao để việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá đó, cùng với thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sẽ ảnh hưởng tích cực đến mục tiêu kiềm chế và giảm bằng được các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm nghiêm trọng, trọng điểm ở mọi lĩnh vực, trong đó có các tội hình sự, tham nhũng lớn đang gây ảnh hưởng và bức xúc trong nhân dân.



Chủ tịch nước yêu cầu các đơn vị chức năng của ngành phải chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong quản lý kinh tế-xã hội, kiến nghị các giải pháp, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 về phòng ngừa tội phạm, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.



Lực lượng công an phải làm tốt vai trò nòng cốt, cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương, pháp luật, xây dựng một môi trường sống ngày càng lành mạnh, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong cộng đồng, kiên quyết với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội.



Lực lượng công an cần tăng cường tham mưu cho Đảng bộ và chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tích cực phát động nhân dân xây dựng các mô hình tự làm, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại địa bàn dân cư…



Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Đất nước ta đang phát triển, cần một môi trường lành mạnh, ổn định và ngành công an là chủ công trong việc đáp ứng nhiệm vụ hết sức vẻ vang này.

