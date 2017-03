Chủ tịch nước: ‘Tự chuyển hóa’ ngày càng lộ rõ nét

Sáng 11-12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng các đại biểu (ĐB) thuộc Đoàn ĐBQH TP đã có buổi tiếp xúc với cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn TP.HCM.

Đề xuất biên chế Bộ Tư lệnh TP tương đương Hà Nội

Tại buổi tiếp xúc, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP cho rằng TP.HCM có vị trí chiến lược là địa bàn trọng điểm về mọi mặt ở khu vực phía Nam, nơi mà các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá quyết liệt. Nhưng hiện nay có bất cập là tổ chức biên chế của Bộ Tư lệnh TP tương đương với Bộ Chỉ huy quân sự của mọi tỉnh, thành nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Do đó, Đại tá Trung đề xuất cho phép Bộ Tư lệnh TP.HCM được áp dụng biên chế tương đương với Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội.



Đông đảo cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn TP.HCM đến dự buổi tiếp xúc.

Liên quan đến dự án sân golf ở sân bay Tân Sơn Nhất, Đại tá Trung đề nghị phải có ý kiến của chính quyền địa phương, phải có sự đồng thuận mới được triển khai. Đại tá Trung cũng cho rằng dự án này đã gây bức xúc trong nhân dân, nhất là các vị lão thành cách mạng.



“Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương liên quan đến quốc phòng phải có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, các dự án của bộ, ngành trung ương cũng phải tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương” - Đại tá Trung đề xuất.

Cũng liên quan đến các dự án, ông Tống Sơn Hải, Hội Cựu chiến binh phường 10 (quận 3), cho rằng có rất nhiều dự án gây lãng phí mà báo chí đã nói đến như: Nhà máy gang thép Thái Nguyên, Nhà máy đạm Ninh Bình, Nhà máy sợi Hải Phòng… "đắp chiếu", "trùm mền", thua lỗ và ngưng hoạt động, gây lãng phí hàng ngàn tỉ đồng đã ảnh hưởng đến đời sống và niềm tin của người dân. “Tôi cho rằng những dự án này có lợi ích nhóm gây lãng phí mà Đảng và Nhà nước chưa đẩy lùi được. Cần rà soát, quy trách nhiệm về quy trình thẩm định, phê duyệt, truy tới cùng nếu không sẽ phát sinh nảy nở. Đó là những lỗ hổng cần lấp lại nếu, không sẽ để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước” - ông Hải đề nghị.

Kiên quyết xử lý dự án thua lỗ

Trả lời cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết sẽ tiếp thu và báo cáo trước QH để xử lý kịp thời những kiến nghị của cử tri.

Đối với các dự án lãng phí, ông Trần Đại Quang khẳng định phải khắc phục kịp thời, rà soát và có biện pháp xử lý dứt điểm, không để thua lỗ kéo dài. “Đi liền với nó cũng phải xem xét trách nhiệm của những người có liên quan để thua lỗ, đi ngược lại với chủ trương của trung ương. Sắp tới đã có những chỉ đạo sẽ làm khẩn trương với tinh thần kiên quyết và triệt để hơn” - Chủ tịch nước nói.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ hai, bên trái qua) trao đổi với các ĐB dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã chia sẻ với cử tri lực lượng vũ trang những vấn đề lớn của đất nước, trong đó ông nhấn mạnh đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.



Chủ tịch nước cho rằng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng lộ rõ nét hơn trong đời sống chúng ta. Cho nên ông Trần Đại Quang yêu cầu phải kiên trì, kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

“Lực lượng vũ trang sẽ là lực lượng đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đi đầu trong đấu tranh chống suy thoái. Có hay không có "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nếu có phải khắc phục ngay”. Ông Trần Đại Quang nói và cho rằng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhưng tự giác là quan trọng nhất, nhất là vai trò nêu gương của chỉ huy.

Ngoài ra, ông Trần Đại Quang cũng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chuẩn bị tinh thần về mọi mặt để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ. Phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh quốc gia và an toàn xã hội.