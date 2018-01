Chủ tịch phường lên tiếng vụ Hoàng Lộc lừa học viên

Mới đây, Chủ tịch UBND phường 8 Vũ Ngọc Minh đã có văn bản trả lời chính thức cho báo Pháp Luật TP.HCM liên quan đến việc Công ty TNHH Đào tạo lái xe Hoàng Lộc ở 211A Hoàng Văn Thụ, thuộc phường 8, quận Phú Nhuận (gọi tắt là Công ty Hoàng Lộc) có hành vi được cho là lừa đảo học viên.



UBND phường 8, quận Phú Nhuận đã mời Công ty Hoàng Lộc và các học viên đến để hòa giải.

Theo đó, hàng trăm học viên phản ánh đã nộp tiền và hồ sơ thi bằng lái ô tô tại Công ty TNHH Đào tạo lái xe Hoàng Lộc nhưng không được phản hồi việc học và thi; thậm chí đến địa điểm thi thì không thấy có tên trong danh sách. Sau đó, công ty đóng cửa và không liên lạc được. Ông Vũ Ngọc Minh. Chủ tịch UBND phường 8, cho biết từ ngày 11 đến 15-12-2017, UBND phường 8 có nhận 117 đơn của học viên tại Công ty Hoàng Lộc đề nghị hoàn trả học phí, tổ chức thi lấy bằng lái xe, trả bằng lái xe. UBND phường 8 đã phân công tư pháp tiếp nhận đơn. Qua các đơn trình bày, UBND phường xác định đây là tranh chấp hợp đồng giao dịch dân sự.

Ngày 12-12-2017, UBND phường 8 đã mời giám đốc Công ty Hoàng Lộc là bà Võ Thị Thùy Linh đến trao đổi, đề nghị bà Linh tường trình sự việc và đề ra giải pháp giải quyết phản ánh của người dân.

Ngày 15-12-2017, UBND phường 8 đã tổ chức buổi hòa giải giữa 60/117 học viên với Công ty Hoàng Lộc . Trong buổi hòa giải, các bên thỏa thuận như sau: Hoàn trả 100% học phí đối với các học viên chưa tham gia học lý thuyết và thực hành hoặc đã hoàn tất chương trình đào tạo nhưng chưa được thi; thỏa thuận với từng học viên đã được đào tạo một phần, thống nhất số tiền phải hoàn trả cho học viên; theo dõi và nhận bằng lái xe về phát cho các học viên đã thi sát hạch; thông tin thời gian thi sát hạch để các học viên đăng ký dự thi tại các trung tâm; kết thúc hoàn trả học phí cho học viên trước ngày 15-1-2018.

Sau đó từ ngày 20 đến 23-12-2017, Công ty Hoàng Lộc đã hoàn trả 100% học phí cho 24/29 học viên chưa tham gia học lý thuyết và thực hành hoặc đã hoàn tất chương trình đào tạo nhưng chưa được thi. Còn sáu học viên (một học viên chưa đến nhận, năm học viên đề nghị công ty hỗ trợ giới thiệu trường thi).

Công ty cũng hoàn trả một phần học phí cho 135 học viên, tồn 15 học viên do số điện thoại không liên lạc được, bận công việc, công tác xa. Có hai học viên đã nhận bằng.

Ông Vũ Ngọc Minh cho biết theo thông tin PV báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp về việc Thanh tra Sở GTVT TP có văn bản yêu cầu Công an phường 8 kiểm tra, xử lý Công ty Hoàng Lộc thì căn cứ chức năng, nhiệm vụ công an phường không có chức năng tự kiểm tra đối với ngành nghề, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với câu hỏi của PV: “Tại sao chính quyền, Công an phường 8 không ngăn chặn mà vẫn tiếp tục để công ty này lừa đảo” thì ông Minh cho biết Công ty Hoàng Lộc có hợp tác với Trường dạy lái xe Thành Công (705 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè).

Khi công ty nộp 14 hồ sơ và lệ phí cho ông Kiên Trung, giáo viên Trường dạy lái xe Thành Công, thì ông Kiên Trung đã chiếm dụng số tiền trên và bỏ nhiệm sở, sự việc xảy ra bất ngờ, Công ty Hoàng Lộc không kịp thời thông tin cho học viên để đăng ký thi kỳ tới, vì vậy các học viên yêu cầu Công ty Hoàng Lộc hoàn trả tiền. Ngày 20-11, công ty này đã hoàn trả 100% học phí cho các học viên trên.

Ông Minh cũng thông tin ngày 22-11-2017, cán bộ Đội An ninh quận Phú Nhuận phối hợp với Công an phường 8 đã mời đại diện công ty làm việc và yêu cầu Công ty Hoàng Lộc cam kết rằng trong quá trình hoạt động kinh doanh phải thực hiện đúng lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động giải quyết các phát sinh với học viên.

Trước câu hỏi của PV về việc “dư luận đặt nghi vấn phải chăng chính quyền, công an địa phương biết nhưng cố ý che giấu hoặc có yếu tố bảo kê” thì chủ tịch UBND phường 8 khẳng định UBND phường 8 không nhận được phản ánh nào của người dân liên quan đến Công ty Hoàng Lộc cho đến ngày học viên gửi đơn.

Với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, không thể có yếu tố bảo kê trong hệ thống bộ máy nhà nước nói chung, đối với phường 8 nói riêng.