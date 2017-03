Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đầu năm các nhà đầu tư tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự Hội nghị và phát biểu nhấn mạnh: Tỉnh Nghệ An cũng như các DN, nhà đầu từ cần hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra sức mạnh mới, chú trọng chất lượng của các dự án để phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, cần tập trung khắc phục các mặt tồn tại để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An theo hướng thông thoáng, ổn định.

Ông Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã giới thiệu những nội dung cơ bản của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Vinh (Nghệ An) đến năm 2030, tầm nhìn 2050 nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm cơ sở để nghiên cứu, xem xét khi quyết định đầu tư vào Nghệ An.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (thứ 3, bìa phải) cùng Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết và trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 21 dự án với tổng số vốn đầu tư 20.776 tỉ đồng và 138.5 triệu USD; ký kết thoả thuận hợp tác 11 dự án với 3.995 tỉ đồng và 96 triệu USD vốn đăng ký.

UBND tỉnh Nghệ An cũng tổ chức ký thỏa thuận bốn dự án đầu tư gồm: Dự án đầu tư xây dựng tổng kho xăng dầu; Dự án đầu tư xây dựng 2 bến cảng tổng hợp thuộc Cảng biển Đông Hồi; Dự án đầu tư xây dựng 2 bến cảng chuyên dụng thuộc Cảng biển Đông Hồi và Tổ hợp khách sạn 5 sao tại TP Vinh…

Tỉnh Nghệ An đang phấn đấu đến năm 2015, PCI của tỉnh thuộc nhóm khá của cả nước và đứng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có điểm PCI tốt nhất, đến năm 2020 đứng trong top 15 của cả nước.