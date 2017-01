Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Bến Tre

Ngày 17/1, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Bến Tre. Tại đây, đoàn sẽ chúc tết Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bến Tre, đến thăm Tòa Giám mục giáo phận Vĩnh Long tại Bến Tre, đồng thời trao 100 căn nhà tình thương và tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.





Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre (ảnh V.B)



Chủ tịch Quốc hội thăm Tòa Giám mục giáo phận Vĩnh Long tại Bến Tre (ảnh V.B)

Tại buổi làm việc và chúc tết Công an tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận thành tích mà lực lượng công an tỉnh Bến Tre đã đạt được. Yêu cầu lượng công an Bến Tre tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH đặc biệt là đảm bảo tình hình trước trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 qua đó phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn.

Với BCH quân sự tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội chúc cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân hoàn thành tốt nhiệm, vui Tết với tinh thần vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ và luôn là cánh tay vững chắc của Đảng, của chính quyền, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.