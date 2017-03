Chủ tịch thị trấn sử dụng xe biển số giả, công an vào cuộc

Ông Võ Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, đã giao cho công an huyện xác minh xử lý. Nếu ông Hảo vi phạm thì Huyện ủy, UBND huyện sẽ có hình thức xử lý đích đáng, về mặt Đảng sẽ kỷ luật về trách nhiệm đảng viên, về mặt chính quyền tùy theo mức độ vi phạm sẽ thành lập hội đồng kỷ luật.

“Ngay khi biết được thông tin, tôi đã trực tiếp gọi điện thoại hỏi ông Hảo, thì ông này trả lời đó là xe đi mượn nên không biết xe đó mang biển giả. Vì vậy chúng tôi vẫn chưa có cơ sở để xử lý” - ông Phúc cho biết thêm.

Về phía Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tá Bùi Đức Thuận - Phó trưởng phòng cho biết: "Những hình ảnh, video clip của PV sẽ là những tài liệu quan trọng giúp cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý vụ việc. Theo quy định của ngành thì khu vực xảy ra sự việc đã được phân cấp quản lý cho Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn. Vì vậy, trách nhiệm xác minh và xử lý ban đầu thuộc Đội CSGT CA huyện Hương Sơn.

Tuy nhiên, Phòng CSGT cũng đã chỉ đạo các đội TTKS, đặc biệt là đội CSGT phụ trách QL8 tăng cường TTKS nếu phát hiện phương tiện nêu trên lưu thông trên tuyến thì cương quyết kiểm tra xử lý theo quy định. Ngoài ra, Phòng sẽ phối hợp và trực tiếp đôn đốc lực lượng CSGT công an huyện Hương Sơn xác minh, truy tận gốc xuất xứ phương tiện, những cá nhân liên quan. Trong trường hợp lực lượng chức năng huyện vì lý do này, lý do khác không xử lý được, Phòng sẽ báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh".