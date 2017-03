Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tạm dừng sản xuất artemia

Sau khi báo đăng, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo huyện Ninh Hải cùng xã Phương Hải tăng cường vận động, giải thích người dân chấp hành pháp luật, không tự ý khai thác artemia trái phép gây mất an ninh trật tự địa phương. Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Muối Ninh Thuận chỉ đạo Xí nghiệp muối Tri Hải trước mắt xem xét tạm dừng việc sản xuất artemia tại khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời rà soát, sắp xếp kế hoạch sản xuất artemia an toàn, hiệu quả. Tỉnh cũng yêu cầu công an địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, các chủ nuôi artemia. Cạnh đó, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi đánh người gây thương tích, xúi giục người dân khai thác artemia trái phép.

MINH TRÂN