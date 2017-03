Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lí cán bộ nhậu rồi 'quậy'

Theo đó, chủ tịch tỉnh yêu cầu huyện Nhơn Trạch báo cáo vụ việc, có "biện pháp xử lý nhóm cán bộ, công chức gây rối" báo kết quả về tỉnh trong tháng 10.

Trước đó, chiều 2-10, nhóm cán bộ địa chính của huyện Nhơn Trạch khoảng 20 người được cho là đi tập huấn về đất đai ở tỉnh về ghé vào quán hải sản ở thị trấn Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai).

Tại đây, khi xe chở nhóm cán bộ này cán vỡ nhiều nắp cống ở Nhà thi đấu đa năng của huyện đã bị một nhóm cán bộ của Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng thị trấn Long Thành và công an thị trấn đến lập biên bản.

Khi đó, nhóm cán bộ địa chính (đi trên xe ô tô cán vỡ nắp cống) đang ăn nhậu trong quán thấy bị chụp hình đã ra rượt đuổi hai cán bộ nữ của cơ quan văn hóa, sau đó giật bảng tên, súng của nhóm công an thị trấn đang làm nhiệm vụ rồi bỏ đi.

Qua xác minh, công an thị trấn Long Thành đã mời các ông Nguyễn Thế Nam, Võ Thành Cảnh, Nguyễn Hoàng Dinh (thuộc Văn phòng quản lý đất đai huyện Nhơn Trạch) làm việc.

Những người này thừa nhận đi nhậu cùng với cán bộ địa chính của nhiều xã ở huyện. Do thấy phụ nữ chụp hình đang ăn nhậu nên bức xúc rượt đuổi và đã xảy ra cảnh xô đẩy, giật bảng tên của nhóm công an thị trấn đang làm nhiệm vụ là sai pháp luật.

Trong một diễn biến khác, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu Công an huyện Long Thành báo cáo vụ việc và đưa ra hướng xử lý với nhóm cán bộ địa chính. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành cũng đã rút hồ sơ vụ việc này lên huyện để điều tra.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận đã nhận được văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo huyện xử lý nhóm cán bộ địa chính gây rối.

“Huyện đã yêu cầu phòng nội vụ phối hợp với phòng Tài nguyên - môi trường yêu cầu từng cán bộ có liên quan tường trình. Những cán bộ này cũng đã được công an huyện Long Thành mời lên làm việc. Chúng tôi đang chờ thông báo của công an để có bước xử lý từng cán bộ theo đúng quy định pháp luật” - một người có trách nhiệm ở huyện Nhơn Trạch cho biết.

