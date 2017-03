Chủ tịch TP Hà Nội công khai số điện thoại với công nhân

Mục đích là để các công nhân có thể phản ánh những chậm chễ của cơ quan chức năng trong giải quyết vấn đề của công nhân, lao động đến mình bất cứ lúc nào.

“Ngay ngày mai phải có biển hướng dẫn giao thông, nếu mai không có, có số điện thoại của tôi thì gọi thẳng cho tôi để tôi đôn đốc” - ông Chung nói.

Trước đó, chị Phạm Thị Vân Anh, lao động tại Công ty TNHH Canon Việt Nam, đã nêu vấn đề: “KCN Nam Thăng Long hoạt động hơn 10 năm nhưng đường giao thông chưa có tuyến nào khai thông. Phần lớn công nhân phải đi lại trên trục đường cao tốc, đường đi phải vòng xa, không có biển báo, nhiều người đi ngược lại rất nguy hiểm”.

Anh Dũng, làm việc tại KCN Quang Minh thì phản ánh đường xá đi lại tại KCN lầy lội ngày mưa, đường thoát nước không có nắp đậy nên mới đây một nữ công nhân đã ngã xuống tử vong.

Ngoài ra, nhiều công nhân khác cũng phản ánh vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm sóc y tế; nhà ở; vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội; đăng ký hộ khẩu, tạm trú; vấn đề an ninh trật tự…

Anh Nguyễn Văn Đức, làm việc tại KCN Nội Bài, bức xúc: “Mong lãnh đạo TP tác động dịch vụ y tế cấp huyện, cấp xã. Có bạn đau ruột thừa, chỉ có 1 triệu rưỡi nhưng trạm y tế huyện đòi 3 triệu đồng và nhất quyết không chữa. Lương y như từ mẫu nhưng như thế thì không được, khi em đến thăm bạn đó rớt nước mắt”.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc công nhân KCN.

Sau khi lắng nghe gần 30 công nhân phát biểu với 40 kiến nghị, phản ánh, Chủ tịch UBND Hà Nội đã dành gần một giờ để giải đáp, chỉ đạo từng vấn đề một.

Ông khẳng định: “TP luôn lắng nghe ý kiến của công nhân để tập trung giải quyết. Đây là lần thứ 3 tính từ đầu năm 2016 đến nay, lãnh đạo TP tổ chức đối thoại để lắng nghe và giải quyết nguyện vọng của công nhân”.

Về vấn đề không có hộ khẩu, ông Chung chỉ đạo công an sẽ xuống các KCN giải quyết việc này để công nhân không phải tạm trú nữa vì theo luật, công nhân nếu có hợp đồng dài hạn với KCN thì sẽ được chính quyền cấp hộ khẩu.

Thời gian qua, TP đã chỉ đạo huyện Đông Anh xây dựng nhà trẻ cho con em của người lao động nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, tới đây sẽ xây thêm.

“Trong thời gian tới, BHXH sẽ có đại diện ngay tại KCN để giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến bảo hiểm” - ông Chung nhấn mạnh.

Về an ninh trật tự tại KCN, đi làm đêm chưa an toàn, ông Chung chia sẻ: “Trong những năm qua Công an TP đã triển khai nhiều giải pháp liên quan đến cướp giật, cưỡng đoạt tài sản của công nhân. Hôm nay tôi ghi nhận và sẽ chỉ đạo Công an huyện Đông Anh cũng như Công an TP giải quyết một cách quyết liệt”.

Đặc biệt, ông Chung hứa sẽ chỉ đạo Sở Y tế chấn chỉnh chất lượng dịch vụ y tế để phục vụ người bệnh một cách tốt nhất…

Cuối cùng, chủ tịch Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan ngay ngày mai (27-5) phải cắm biển hướng dẫn giao thông cho người lao động đi lại, nếu người lao động phát hiện chưa thực hiện cắm biển báo có thể gọi điện thoại trực tiếp cho ông để ông trực tiếp đôn đốc giải quyết.