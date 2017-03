Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân: “Phải làm rõ ai tiếp tay cho “đầu nậu”!”

Sẽ tập trung triệt phá các tổ chức mại dâm Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, báo cáo: Sau phản ánh của báo chí và cử tri về tệ nạn mại dâm trên địa bàn, quận Bình Thạnh đã tổ chức kiểm điểm, cảnh cáo, kỷ luật 10 tập thể và 51 cá nhân có liên quan. Một số trưởng, phó trưởng công an và cảnh sát khu vực đã bị điều chuyển công tác. Chủ tịch Lê Hoàng Quân chất vấn: “Có hay không việc bao che, dung túng cho các đối tượng hoạt động mại dâm?”. Bà Hà khẳng định: “Chưa có cơ sở để khẳng định là có bao che nhưng có dấu hiệu buông lỏng quản lý”. Ông Quân hỏi tiếp: “Các tệ nạn xảy ra sờ sờ trước mắt, ai cũng thấy. Tại sao nhà báo không được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ thì có thể phát hiện, trong khi công an được trang bị đầy đủ thì không làm được?”. Tuy nhiên, chủ tịch UBND quận Bình Thạnh vẫn khẳng định là không có việc bao che. Ông Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TP, cho biết thêm: Công an TP sẽ xem xét đề xuất kỷ luật cán bộ công an của quận Bình Thạnh có liên quan. Đồng thời, sẽ tổ chức rút kinh nghiệm chung trong toàn lực lượng trong thời gian tới. Lãnh đạo Công an TP cũng cho biết tới đây sẽ tập trung triệt phá các tổ chức mại dâm núp bóng, các đường dây mại dâm kiểu gái gọi, các hình thức đưa gái mại dâm ra nước ngoài bằng cách đi du lịch ngắn ngày…