Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: ‘Tai nạn giao thông tăng phải biết nhức nhối chứ!’

Dân đông, xe tăng, đường thì ít Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, hiện dân số TP là khoảng 8,5 triệu người, cộng với dân số vãng lai, từ các tỉnh bạn vào ra TP mỗi ngày khoảng 12 triệu người. Theo Ban An toàn giao thông TP, tổng số mô tô có đăng ký ở TP hiện là hơn bảy triệu chiếc, ô tô là gần 600.000 chiếc. Chỉ riêng trong tháng 7 số mô tô đăng ký mới là 23.300 chiếc, ô tô là 5.800 chiếc (có ngày có tới 250 ô tô đăng ký mới). Tốc độ tăng mô tô và ô tô đến 10%-15%/năm. Trong khi đó, theo Sở GTVT, tốc độ tăng số kilomet và diện tích mặt đường các năm qua chỉ đạt 2%-5%/năm, trong khi số lượng xe buýt lại giảm và tuyến metro TP chưa đi vào hoạt động. Tai nạn giao thông tăng 15% Theo Ban An toàn giao thông TP, trong sáu tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 1.830 vụ TNGT đường bộ, làm chết 393 người và bị thương 1.497 người. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 52 vụ TNGT (tăng 15,25%), tăng 52 người chết (tăng 15,25%) và giảm 52 người bị thương

(giảm 3,36%). Bảy năm trước, ba chỉ tiêu trên đều nằm dưới 10%/năm.