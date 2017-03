Chủ tịch xã bị tố “bẫy” cấp dưới vào tù

Ông Bạc không biết số seri tiền tang vật Theo cáo trạng, ông Bạc lấy bảy tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đưa cho ông Quân xem và ghi lại số seri của các tờ tiền này và bỏ vào hai phong bì để đưa hối lộ cho Trinh. Tuy nhiên, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, bà Kiều Thị Ngọc Mai (cán bộ gia đình và trẻ em xã Phú Cường, người trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra) khẳng định sự thật không phải như cáo trạng. Bà Mai cho biết: “Tôi ngồi làm việc cùng phòng với chị Trinh. Trước lúc công an ập vào, tôi không thấy có việc ông Bạc đưa hai phong bì chứa tiền hối lộ bên trong cho chị Trinh. Sau khi công an vào nói bắt quả tang việc nhận hối lộ thì chị Trinh có phản ứng là không có chuyện đưa, nhận hối lộ. Lúc này, một anh công an có quay lại hỏi ông Bạc có biết số seri các tờ tiền đưa cho chị Trinh không thì ông Bạc nói không biết. Sau đó, ông Bạc được đưa sang một phòng khác. Những gì diễn ra bên phòng đó thì tôi không biết”. Hai trường hợp xem xét trách nhiệm Giả sử lời tố cáo của ông Bạc là đúng sự thật và có căn cứ xác định hành vi đưa, nhận hối lộ không xảy ra thì trước tiên bị cáo Trinh phải được tuyên bố vô tội, được khôi phục danh dự, nhân phẩm và được bồi thường oan theo quy định. Riêng về những người đã dàn xếp sự việc trên có thể sẽ xảy ra hai trường hợp như sau: Nếu các cán bộ tố tụng có thẩm quyền biết rõ về sự việc trên mà vẫn cứ ra quyết định khởi tố, truy tố... thì phải chịu trách nhiệm về tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội. Những người khác có liên quan đến vụ dàn xếp sẽ bị xem xét với vai trò đồng phạm. Còn nếu các cán bộ tố tụng không biết về việc dàn xếp thì trách nhiệm sẽ thuộc về những người đã tham gia dàn xếp. Tuy nhiên, pháp luật hình sự hiện nay lại chưa có quy định cụ thể để điều chỉnh về dạng hành vi này. ThS MAI KHẮC PHÚC, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM