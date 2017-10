Chủ tịch xã mất chức vì độc đoán, bổ nhiệm con trai sai

Ngày 26-10, tin từ Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã có quyết định thi hành hình thức kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trường Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Hữu Tuấn (Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Trường Lộc).

Cơ quan này đồng thời đề nghị UBND huyện Can Lộc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tuấn.

Theo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Can Lộc, ông Tuấn đã có các khuyết điểm, vi phạm là thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã dẫn đến tình trạng doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đất bán ra ngoài địa phương trong thời gian dài nhưng không kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời. Ngoài ra, ông đã trực tiếp ký một số hợp đồng cho thuê đất tại địa phương không đúng thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Can Lộc cũng kết luận ông Tuấn độc đoán, chuyên quyền trong điều hành công việc; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Ông này còn bị xác định đã lợi dụng chức vụ, tự ý làm hồ sơ không thông qua tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trường Lộc khi đề nghị UBND huyện Can Lộc bổ nhiệm con trai giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Tuấn là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng và cá nhân, gây dư luận bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cần phải được xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc cũng đã thi kỷ luật về Đảng bằng hình thức khiển trách và đề nghị UBND huyện Can Lộc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối vơi ông Nguyễn Huy Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Lộc.

Ông Minh đã có những khuyết điểm, vi phạm: "Với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, đã chưa làm tốt chức năng trung tâm đoàn kết; thực hiện chưa đầy đủ quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn đến một số việc có biểu hiện thiếu thống nhất trong Ban Thường vụ. Để cấp dưới vi phạm nguyên tắc, chế độ quản lý tài liệu của Đảng theo quy định. Thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát, dẫn đến một số sai phạm của Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Lộc chậm được phát hiện".

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã có quyết định số 493 thi hành hình thức kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Trường Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm, vi phạm.

Đó là: Buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản để Chủ tịch UBND xã ký hợp đồng thuê đất, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản vi phạm quy định của Luật Đất đai. Khi phát hiện sai phạm của UBND xã thì chỉ đạo khắc phục không kịp thời, không dứt điểm, gây dư luận bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát để Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy trong việc đề xuất bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định.

Nội bộ có biểu hiện thiếu thống nhất; chưa làm tốt công tác quản lý tài liệu của Đảng theo quy định.