Chủ tố mất trăm lượng, ôsin nhận một

Cơ quan chức năng làm chưa hết trách nhiệm

Trong vụ án này có nhiều lời khai mâu thuẫn giữa người bị hại, nhân chứng và bị can. Bản thân bị can cũng khai mâu thuẫn nhau. Vì vậy, cơ quan điều tra phải có trách nhiệm làm rõ những lời khai này. Không thể lấy những lời khai mâu thuẫn của bị can để làm căn cứ xử lý. Càng không thể nói vì nhân chứng không muốn đối chất nên không có căn cứ để xác định số tài sản trộm cắp. Luật đã quy định lời khai chỉ là bằng chứng kết tội khi nó phù hợp với những chứng cứ khác. Trong trường hợp này cơ quan điều tra cần thiết phải xác minh, điều tra làm rõ nguồn gốc hình thành nên tài sản của Ánh và chồng cũ. Đồng thời phải cho đối chất giữa bị can với người bị hại và những người làm chứng, những người liên quan. Việc thu thập, đánh giá chứng cứ không đầy đủ và toàn diện có thể làm sai lệch toàn bộ hồ sơ vụ án.

Luật sư PHẠM VĂN VUI, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước