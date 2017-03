Chú trọng chống cháy lớn trong năm 2014

Đặc biệt là chú trọng các biện pháp hiệu quả chống cháy lớn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản…” - Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, khẳng định như trên tại buổi họp báo chiều 10-1. Theo thống kê của Sở, TP xảy ra 14 vụ cháy lớn chiếm gần 90% tổng giá trị thiệt hại. Trong đó có bảy vụ có dấu hiệu phạm tội theo quy định của Luật PCCC được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra, khởi tố. Trong số các vụ cháy nổ lớn thì hết 13 vụ là cháy trong khu chế xuất, khu công nghiệp và kho hàng hóa.

Theo Sở, năm 2013, toàn TP xảy ra gần 600 vụ cháy làm 13 người chết (tăng một người so với năm trước), 24 người bị thương. Thiệt hại tài sản ước tính gần 81 tỉ đồng (tăng 25% so với năm ngoái). Nguyên nhân do vi phạm sử dụng điện chiếm 445 vụ, đối tượng xảy ra cháy nhiều nhất là nhà dân 294 vụ. TP còn xảy ra 10 vụ đốt do tự tử, mâu thuẫn. Bên cạnh đó, năm qua TP xảy ra tám vụ nổ làm chết 13 người, bị thương 13 người. Tại họp báo, Sở cũng thông tin hiện có 6516/7147 cơ sở mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, đạt tỉ lệ khoảng 90%.

ÁI NHÂN