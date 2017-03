Chủ vũ trường New Century được tuyên trắng án

Nguyễn Đại Dương trong phiên tòa phúc thẩm ngày 29/12. (Ảnh: Quang Huy)

Kết luận này y án với bản án sơ thẩm ngày 4/9 vì Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng mức án sơ thẩm căn cứ khoản 1 điều 25 Bộ luật hình sự là có căn cứ.



Sáng nay, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, Nguyễn Đại Dương vẫn giữ “phong độ,” trước vành móng ngưa đứng bình thản, đĩnh đạc vắt tay ra phía sau.



Ra hầu tòa nhưng ông chủ vũ trường khét tiếng ăn chơi đất Hà Thành ăn mặc khá chải chuốt, quần sẫm màu, áo veston trắng, tóc chải bóng mượt và cầm theo hai túi lớn đựng tài liệu.



Ở phần tranh luận, đại diện Viện kiếm sát Thành phố Hà Nội thể hiện lập trường ủng hộ đề nghị kháng cáo của viện kiểm sát quận Hoàn Kiếm về việc Nguyễn Đại Dương là có tội và phải bị mức án tù giam.



Viện kiểm sát cho rằng bản kết luận trong phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân quận vũ trường New Century đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự và phải hủy án sơ thẩm.



Bản án kết luận sơ thẩm chỉ nêu miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Đại Dương theo khoản 1 điều 25 Bộ luật hình sự mà không kết luận bị cáo phạm tội gì, có tội hay không có tội, và cũng không đề nghị xử phạt hành chính hay kiến nghị lên cơ quan chức năng.



Trước đó, trong phần xét hỏi, đứng trước vành móng ngựa Nguyễn Đại Dương tỏ ra rành luật, tự bão chữa và tranh cãi với Hội đồng xét xử về hành vi kinh doanh rượu ở vũ trường New Century.



Vị chủ tọa phiên tòa làm rõ việc vũ trường kinh doanh rượu trên 30 độ cồn khi không có giấy phép kinh doanh là vi phạm pháp luật.



Nguyễn Đại Dương lập luận “nên xem xét vào hoàn cảnh khách quan việc sử dụng, kinh doanh rượu ở vũ trường New Century tại thời điểm đó. Không thể quy vào tên các loại rượu và nồng độ ghi trên bao bì mà kết luận việc vũ trường kinh doanh trái phép.”



Tuy nhiên, Nguyễn Đại Dương thừa nhận vũ trường New Century chỉ có giấy phép kinh doanh rượu và không có giấy phép kinh doanh rượu trên 30 độ cồn.



Chủ vũ trường New Century cũng lý giải rằng mặc dù tất cả loại rượu trong vũ trường đều trên 30 độ cồn nhưng qui trình bán rượu ở vũ trường đến khách hàng đều dưới 30 độ cồn khi kèm với nước đá, nước khoáng, nước ngọt. Vì vậy, việc kinh doanh rượu ở vũ trường New Century không hề vi phạm pháp luật.



Hội đồng xét xử chất vấn: “Khách hàng đến vũ trường bỏ tiền mua rượu, họ có quyền sử dụng theo sở thích và thói quen. Nếu có người dứt khoát không sử dụng rượu kèm nước đá thì làm thế nào?”



Không tỏ ra lúng túng, Nguyễn Đại Dương khẳng định: “Đó là quy trình phục vụ rượu ở vũ trường, bắt buộc tất cả nhân viên phục vụ phải tuân theo. Không một khách hàng nào được phép chạm tay vào chai rượu ở vũ trường, nếu khách không đồng ý sử dụng kèm với đá, nước khoáng thì nhân viên phải thuyết phục bằng nhiều cách. Thực tế đã có trường hợp khách hàng nhất quyết yêu cầu được sử dụng rượu nguyên chất, nhân viên không thuyết phục được, chúng tôi đã sẽ trả lại tiền và mời khách ra khỏi vũ trường.”



Một thành viên trong Hội đồng xét xử vặn lại: “Đó chỉ là lời bao biện của bị cáo, không có căn cứ để kết luận tất cả khách đến vũ trường đều sử dụng rượu theo qui trình pha chế trên. Trong khi khách hàng luôn là thượng đế.”



Trước vành móng ngựa, chủ vũ trường New Century yêu cầu: “Xin quí tòa đưa ra nhân chứng về việc đã mua rượu, sử dụng rượu không theo đúng qui trình phục vụ pha chế ở vũ trường. Có như vậy, mới đủ cơ sở khép bị cáo có tội kinh doanh trái phép.”



Vị luật sư bào chữa cho Nguyễn Đại Dương thì cho rằng “trong nhiều năm vũ trường New Century đã kinh doanh rượu qua pha chế dưới 30 độ cồn và nộp thuế đầy đủ, các cơ quan chức năng cũng không cấm việc vũ trường kinh doanh rượu theo hình thức như thế. Vì vậy, ý thức chủ quan của Nguyễn Đại Dương kinh doanh rượu ở vũ trường là không vi phạm pháp luật. Và việc vi phạm này cũng hoàn toàn là không cố ý. Kết luận bản án phiên tòa sơ thẩm căn cứ theo khoản 1 điều 25 là hợp lý và việc hủy án sơ thẩm là không cần thiết"./.

Điều 25, Bộ luật hình sự: Miễn trách nhiệm hình sự 1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. 2. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, thì cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự. 3. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá.