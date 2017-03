Chủ xe bị cháy có thể khiếu nại

Cơ quan chức năng chậm vào cuộc Theo luật gia Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về dân chủ pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan chức năng vào cuộc còn chậm trước hàng loạt vụ cháy xe vừa qua. Hiện vẫn chưa có một văn bản pháp lý nào để điều chỉnh việc cháy nổ xe. Các hãng sản xuất cũng chưa có động thái gì để cùng tham gia khắc phục. “Tôi thấy rằng quyền lợi của người tiêu dùng chưa được các cơ quan có trách nhiệm cũng như các hãng sản xuất bảo vệ” - ông Đằng nói. Khi phát hiện ra mùi khét hoặc khói lửa, chủ xe phải nhanh chóng dừng xe và nhờ người xung quanh giúp dập lửa. Các vụ cháy do xăng pha methanol thường rất khó phát hiện vì không khói, không mùi và ngọn lửa có màu rất nhạt. Khi đó, chủ xe cần nhanh chóng thoát khỏi khu vực cháy. Nếu bị phỏng phải lập tức đến trung tâm y tế gần nhất vì vết phỏng thường nghiêm trọng hơn nhiều (do nhiệt độ ngọn lửa cao hơn) so với cháy do xăng. ThS THI HỒNG XUÂN, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nghiên cứu đề xuất giải pháp hạn chế cháy nổ ô tô, xe máy, tập trung vào các vấn đề: Tăng cường quản lý các cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô xe máy; kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và kiểm soát khí thải xe máy đang lưu hành; ban hành quy chuẩn liên quan đến khả năng chống cháy của vật liệu sử dụng trên phương tiện giao thông, gồm cả ô tô, xe máy, tàu hỏa, tàu biển... Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, Phó Trưởng phòng Chất lượng xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam