Chủ xe hút hầm cầu coi thường nhà quản lý!

Phó Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Tương Minh vừa ký quyết định phạt chủ xe hút hầm cầu biển số 54M-9182 số tiền 12,5 triệu đồng và áp dụng biện pháp bổ sung tịch thu xe do có hành vi xả bậy gây ô nhiễm môi trường. Đây là chủ xe hút hầm cầu xả bậy thứ hai ở TP vừa bị phạt tiền (cùng mức phạt 12,5 triệu đồng), vừa bị tịch thu xe vi phạm. Tuy nhiên, biện pháp mạnh tay này dường như chưa làm các chủ xe hút hầm cầu e ngại. Và theo thống kê mới nhất, hiện số xe hút hầm cầu “cam kết” đổ phân hầm cầu đúng quy định đang giảm nghiêm trọng.

Phạt nặng nhưng quản lỏng

Chiếc xe hút hầm cầu 54M-9182 là của ông Lê Hồng Quân, tạm trú ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Khi xe này đang lén lút xả bậy phân hầm cầu tại một khu đất trống ở khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp (quận 12) thì bị công an phường ập đến bắt quả tang. Trước đó vài ngày, Công an phường Hiệp Thành (quận 12) cũng đã bắt quả tang một chiếc xe hút hầm cầu xả bậy.

Có một sự trùng hợp là cả hai chiếc xe vừa nêu (cùng với ba chiếc khác bị bắt giữ trên địa bàn quận Gò Vấp, trong đó có chiếc xe biển số 57L-0660 đã bị tịch thu) đều là những xe đóng thùng kín, thoạt nhìn giống hệt những xe tải chở hàng bình thường. Do khéo ngụy trang nên khi những chiếc xe này dừng lại vờ sửa chữa để xả bậy phân hầm cầu vào cống thoát nước hay khu đất trống, người đi đường không thể nhận biết được.

Hai chiếc xe hút hầm cầu được ngụy trang y hệt xe tải đang “ém” tại khu vực đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp. Ảnh: MP

Theo phân công hiện nay của UBND TP, trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động hút, vận chuyển phân hầm cầu thuộc nhiều đơn vị như Phòng Quản lý chất thải rắn Sở TN&MT, Thanh tra Sở TN&MT, cảnh sát môi trường... Tuy nhiên, các lực lượng vừa nêu gần như thả nổi việc kiểm soát hoạt động nhạy cảm này với lý do lực lượng mỏng. Thực tế những vụ bắt quả tang xe hút hầm cầu xả bậy gần đây đều do công an phường cùng dân phòng phối hợp theo dõi, bắt quả tang, còn những lực lượng vừa kể hoàn toàn vắng bóng.

Thiếu một “chìa khóa vạn năng”

Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Xử lý phân hầm cầu Hòa Bình, cho hay: Trước đây, TP đã buộc các xe hút hầm cầu phải gắn niêm chì, phải đăng ký hoạt động và ký hợp đồng bàn giao chất thải phân hầm cầu với công ty. Chủ xe phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên mới được coi là hoạt động hợp pháp. Yêu cầu này thoạt nhìn rất chặt chẽ nhưng do không có biện pháp đảm bảo thực hiện nên về sau số lượng xe ký hợp đồng bàn giao chất thải ngày càng… rơi rụng dần. “Toàn TP có trên 150 xe hút hầm cầu hoạt động thường xuyên nhưng hiện chỉ có khoảng 20 chủ xe ký hợp đồng bàn giao chất thải. Lúc mới có quy định có đến 120 xe ký hợp đồng chuyển giao chất thải nhưng trong quá trình thực hiện không ai giám sát, đốc thúc nên nhiều chủ xe đã không buồn tái ký hợp đồng” - ông Dũng than vãn.

Củ Chi, Hóc Môn: Trọng điểm “hứng” phân hầm cầu

20 là số xe hút hầm cầu có ký hợp đồng chuyển giao cAhất thải phân hầm cầu. Trước đây, lúc cao điểm có đến 120 xe ký hợp đồng.

Hiện nay, mỗi ngày TP thải ra khoảng 300 mphân hầm cầu nhưng chỉ có khoảng 80-120 m(do 40 lượt xe chuyên chở) được đổ đúng nơi quy định. Như vậy, hằng ngày có 180-220 mphân hầm cầu được xả bậy ra kênh, rạch, cống… “Chúng tôi đã cất công theo dõi và phát hiện khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi… là những nơi được các chủ xe chở phân hầm cầu thường lựa chọn xả bậy” - ông Dũng nói.

Với hy vọng kiểm soát vấn nạn này, Sở TN&MT vừa kiến nghị áp dụng biện pháp dùng thiết bị định vị toàn cầu (GPS) và hệ thống kiểm soát mức nhiên liệu để kiểm soát quá trình thu gom, xả thải phân hầm cầu. Sở TN&MT đang tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị liên quan với thời hạn bắt buộc phải gắn là ngày 31-12-2011. Nếu sau ngày này, các xe không thực hiện sẽ không được phép thu gom, vận chuyển phân hầm cầu.

Sở TN&MT cho hay đây là biện pháp khả thi và duy nhất giúp chấn chỉnh được nạn xả bậy phân hầm cầu. Tuy nhiên, chính Sở TN&MT cũng gặp lúng túng khi không đề xuất được biện pháp cưỡng chế các chủ xe phải đăng ký hoạt động và gắn thiết bị GPS. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Hòa Bình, bình luận: “Một quy định mà thiếu cơ sở ràng buộc những đối tượng liên quan thực hiện thì khó có thể áp dụng trong thực tế. Theo tôi, việc thiếu biện pháp chế tài và thiếu biện pháp kiểm soát hiệu quả sẽ khiến hoạt động thu gom, vận chuyển phân hầm cầu khó đi vào nề nếp”.

MINH PHONG - KHANG BÁCH