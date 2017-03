Chủ yếu chỉ phát hiện và xử lý tham nhũng nhỏ ở cấp xã

Từ 1-10-2015 đến 31-7-2016, CQĐT thụ lý điều tra 236 vụ án, khởi tố 609 bị can phạm tội về tham nhũng; VKS đã truy tố 236 vụ, 548 bị can; TAND các cấp đã xét xử sơ thẩm 159 vụ, 402 bị cáo về các tội danh tham nhũng. Trong khi đó, năm 2014, CQĐT khởi tố mới 256 vụ, 593 bị can; VKS truy tố 329 vụ, 751 bị can; tòa án các cấp xét xử sơ thẩm 287 vụ, 675 bị cáo về tội danh tham nhũng. Năm 2015, CQĐT khởi tố mới 178 vụ, 317 bị can (giảm 43,8 số vụ và 87% số bị can); VKS truy tố 310 vụ, 697 bị can (giảm 0,61 số vụ và 0,77% bị can); TAND các cấp đã xét xử sơ thẩm 260 vụ, 517 bị cáo (giảm 10,3% số vụ và 30,5% số bị cáo về các tội danh tham nhũng).