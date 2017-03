Chưa bắt đúng bệnh, đừng mong hết ngập

Thí điểm xây hồ điều tiết ngầm Trở lại chuyện Trung tâm Chống ngập cho rằng ngập là do mưa vượt tần suất, kỹ sư Vũ Ngọc Luyện lập luận: “Tôi nghĩ không nên cuống lên rồi tăng tiết diện cống thoát nước lên ngay mà cần khảo sát thật kỹ. Ví dụ, nếu ngập xảy ra ở khu vực có tuyến cống nhỏ (cấp 3, cấp 2) thì xem các miệng cống thu gom nước đã đủ chưa, nước tiêu thoát tốt chưa. Nếu chưa tốt thì mở thêm miệng cống thu gom, lắp cống bổ sung. Tuyến cống lớn cũng phải xem thực tế có quá tải không. Khi bắt được bệnh chính xác thì mới có giải pháp phù hợp”. Còn theo ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước, Trung tâm Chống ngập, trước mắt đơn vị sẽ hoàn thiện quy hoạch hồ điều tiết chống ngập. “Khi hoàn tất quy hoạch hồ điều tiết, chúng tôi sẽ nghiên cứu về chuyện mưa vượt tần suất thiết kế cống. Khi có luận chứng khoa học chắc chắn thì mới tính đến chuyện tăng tiết diện cống”. Theo ông Long, sắp tới TP sẽ chú trọng xây hồ điều tiết giảm ngập. Do loại hồ nổi như hồ ở Đầm Sen rất khó thực hiện vì quỹ đất không còn nhiều nên sẽ chú trọng tới các hồ điều tiết nhỏ (tận dụng khu nhà dân, sân trường, công viên). Trước mắt TP sẽ thí điểm xây hồ điều tiết ngầm ở Công viên Bàu Cát, quận Tân Bình. ___________________________________ 50 là số tuyến kênh, rạch bị lấn chiếm, gây cản trở thoát nước ở TP.HCM đã kéo dài nhiều năm. Ngoài ra còn có 15 vị trí thi công gây ảnh hưởng đến hệ thống cống thoát nước và 34 tuyến kênh, rạch bị bồi lắng chưa được nạo vét. (Nguồn: Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM) Thanh tra TP.HCM khảo sát dự án chống ngập Theo kế hoạch, vào ngày 31-10, Thanh tra TP.HCM sẽ khảo sát các dự án chống ngập do Trung tâm Chống ngập TP thực hiện trong giai đoạn 2012-2013. Sau khi khảo sát, Thanh tra TP sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra vào năm 2015 để trình UBND TP.