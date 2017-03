Chưa cho thủy điện Sông Tranh 2 tích nước

Đại biểu Quốc hội cũng không tin đập Sông Tranh 2 an toàn Cũng trong ngày 21-9, tại phiên họp mở rộng của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, nhiều đại biểu tỏ ra lo lắng về sự thiếu an toàn của thủy điện Sông Tranh 2. Một số đại biểu thắc mắc việc tái định cư ở thủy điện Sông Tranh chưa làm đến nơi đến chốn; nhà tái định cư thiết kế không phù hợp không gian văn hóa của đồng bào. Có chỗ do không có đất canh tác nên người dân phải phá rừng để làm rẫy. Trước những lo ngại trên, đại diện EVN tiếp tục khẳng định thủy điện Sông Tranh hoàn toàn an toàn, hiện không còn vết nứt nào cả. Tuy nhiên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội) tỏ ra không tin vào trả lời của EVN. “Họ chỉ nói suông mà chẳng đưa ra được những lý lẽ, luận cứ để chứng minh thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn. Do đó tôi không thể tin được. EVN phải có cơ sở khoa học để chứng minh độ an toàn của thủy điện Sông Tranh 2” - bà An nói. THÀNH VĂN Trong cuộc họp, tỉnh tiếp tục bảo vệ quan điểm nếu còn 1% không an toàn thì tuyệt đối không cho EVN tích nước. Còn nếu cho tích nước thì phải có văn bản chính thức và người ký chịu trách nhiệm nếu sự cố xảy ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ĐINH VĂN THU Chính phủ chưa cho EVN tích nước là một quyết định sáng suốt. Giờ đây huyện sẽ không còn phải lo phương án di dân nữa. Mà thực sự nếu phải di dân thì chúng tôi cũng không biết đưa họ đi đâu, bởi có chỗ nào cao hơn đập thủy điện Sông Tranh 2 nữa đâu. Ông ĐẶNG PHONG, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Chúng tôi hoan nghênh quyết định trên. Với quyết định này, phó thủ tướng đã giải quyết được nỗi lo vỡ đập của huyện và hàng ngàn người dân vùng hạ lưu. Chị NGUYỄN THỊ TRANG, thị trấn Trà My