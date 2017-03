“Chưa có căn cứ xác định sư trụ trì chùa Bồ Đề vi phạm pháp luật”

Đại tá Ngọc cho biết: Sau khi dư luận đặt câu hỏi về việc buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, Công an TP Hà Nội đã xác minh. Kết quả là ngày 3-8, công an đã khởi tố vụ án buôn bán trẻ em, khởi tố hai bị can Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt. Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra để xử lý.

Liên quan đến danh sách 11 trẻ em tại chùa Bồ Đề bị mất tích, theo ông Ngọc, Công an quận Long Biên đã xác minh rõ ràng và ông đề nghị báo chí cân nhắc khi nêu thông tin về nhân thân, địa chỉ các cháu bé để không ảnh hưởng đến cuộc sống của các cháu.

Theo ông Đỗ Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên, nhiều năm qua, chùa Bồ Đề tiếp nhận nuôi dưỡng chăm sóc trẻ mồ côi, cơ nhỡ và tiếp nhận nhiều đóng góp về tiền, vật chất từ các cá nhân, tập thể cho hoạt động trên. Tuy nhiên, do số lượng người đến nương nhờ tại chùa ngày càng nhiều, chùa lại không có kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, chính quyền lại buông lỏng nên tạo ra sơ hở trong việc quản lý, bị kẻ xấu lợi dụng để trục lợi. Sau khi báo chí phản ánh, quận Long Biên đã kiểm tra. Hiện chùa đang nuôi dưỡng 135 trẻ em, người tàn tật và người cao tuổi, trong đó có 55 trẻ em dưới sáu tuổi; 37 em 6-16 tuổi; bảy người tàn tật trên 16 tuổi… Sau kiểm tra đã đưa ba người già, năm trẻ em vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của TP Hà Nội; 13 trẻ em về gia đình; một trẻ được nhận làm con nuôi và hai trẻ đưa về chăm sóc tại chùa khác.

“Tại thời điểm kiểm tra, chùa Bồ Đề chưa đủ điều kiện để thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định” - ông Hà nói.

TRỌNG PHÚ