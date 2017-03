Chưa có kết luận vụ người dân chết bất thường ở UBND xã

Trước đó, rạng sáng 28-2, Nguyễn Văn Tình (trú thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn) cùng một người bạn bị công an viên là Bùi Ngọc Sơn cùng hai công an thuộc đội cơ động xã Kỳ Văn là Nguyễn Văn Thanh và Cao Ngọc Thảo đưa về trụ sở UBND xã Kỳ Văn về hành vi đánh bài ăn tiền. Đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, Tình được công an đưa đến Trạm Y tế xã Kỳ Văn cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh rồi tử vong trên đường chuyển lên BV huyện Kỳ Anh. Qua khám nghiệm cho thấy có máu tụ trong não anh Tình.

“Chúng tôi đã đình chỉ công tác các ông Sơn, Thanh và Thảo… Hiện họ không còn bị tạm giữ nữa, khi cần thì sẽ gọi lên để phục vụ điều tra nguyên nhân cái chết của anh Tình”. Ông Trần Khánh Dũng, Trưởng Công an xã Kỳ Văn, cho biết thêm… Được biết trong tường trình với công an xã, ông Sơn thừa nhận khi bắt giữ có tát anh Tình một cái.

Đ.LAM